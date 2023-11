Produktionsfehler bei 737-Max-Jets bremsen Boeing weiter aus

ARLINGTON (dpa-AFX) - Die jüngsten Produktionsfehler beim Mittelstreckenjet 737 Max halten die Auslieferungen des Flugzeugbauers Boeing weiter auf. Im Oktober lieferte der Konzern insgesamt 34 Passagier- und Frachtjets aus und damit sieben mehr als im September, wie aus seiner am Dienstag veröffentlichten Monatsstatistik hervorgeht. Aus der 737-Reihe fanden 19 Jets den Weg zu ihren Abnehmern, eine Steigerung um vier Maschinen. Boeing hat wegen der Produktionsmängel bereits sein Auslieferungsziel für dieses Jahr gekappt. Statt 400 bis 450 Jets der 737-Reihe dürften demnach nur 375 bis 400 Jets der 737-Reihe den Weg zu ihren Kunden finden. Von Januar bis Oktober waren es erst 305.

Boeing hatte Ende August mitgeteilt, dass sein Zulieferer Spirit Aerosystems unsachgemäß Löcher in das hintere Druckschott vieler Maschinen gebohrt hat, das für die Aufrechterhaltung des Luftdrucks in der Kabine wichtig ist. Aus Sicht der US-Luftfahrtbehörde FAA stellt das Problem zwar kein Sicherheitsrisiko dar, Boeing-Mitarbeiter müssten an den betroffenen Flugzeugen jedoch jeweils hunderte Bohrlöcher überprüfen und instand setzen. Im April hatte Boeing wegen anderer Fertigungsmängel bei Spirit die Auslieferung des Flugzeugtyps sogar zeitweise aussetzen müssen.

Unterdessen holte Boeing im Oktober Bestellungen über 123 neue Passagier- und Frachtjets herein, musste aber auch 6 Stornierungen hinnehmen./stw/he