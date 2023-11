APA ots news: UNIQA: Standard & Poors bestätigt Rating und geht von weiterem Wachstum aus

Wien (APA-ots) - * "A" Rating der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re AG (Zürich) bestätigt, ebenso das "A-" Rating der börsennotierten UNIQA Insurance Group AG mit jeweils stabilem Ausblick. * Kundenorientierter Ansatz, Bancassurance und erfolgreiche AXA-Integration positiv angeführt * Rentabilität werde laut S&P weiter aufrechterhalten, Ergebnisse und Kapitalausstattung bleiben robust Die internationale Ratingagentur Standard & Poors (S&P) stellt UNIQA in ihrem [aktuellen Ratin] (https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/shares/RatingsDire ct_UNIQAInsuranceGroupAG_56557232_Nov-08-2023.PDF)g ein gutes Zeugnis aus. "Unserer Meinung nach wird die Gruppe weiterhin ihre langjährigen Beziehungen zu Privatkunden, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Bancassurance-Kooperationen nutzen, um ihre Marktposition in Österreich und CEE weiter zu festigen", schreiben die Analyst:innen. Kundenorientierter Ansatz und Bancassurance Als Gründe für die Wettbewerbsfähigkeit der Gruppe identifizieren die Expert:innen der Ratingagentur vor allem den kundenorientierten Ansatz und die Kooperationen mit Banken (vorrangig Raiffeisen), die Versicherungsprodukte vertreiben (Bancassurance). Erfolgreiche Integration Positiv erwähnt S&P auch die erfolgreiche Integration der AXA-Gesellschaften, wodurch sich das Standing von UNIQA in Polen, Tschechien und der Slowakei weiter verbessert habe. Die Analyst:innen erwarten, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Robuste Ergebnisse und Kapitalausstattung erwartet Daher geht die Ratingagentur davon aus, dass UNIQA trotz einiger geopolitischer und makroökonomischer Herausforderungen ihre Rentabilität in den Jahren 2023-2025 aufrechterhalten wird. Dank der Zeichnungs- und Kostendisziplin erwarte man mittelfristig ein robustes Ergebnis. Das gelte auch für die Kapitalausstattung von UNIQA. Weitere Expansion erwartet Die Expert:innen der Ratingagentur vertreten die Meinung, dass UNIQA durch eine fokussierte organische und anorganische Wachstumsstrategie eine gut etablierte Marktposition sowie ein breites und vielfältiges Produktportfolio auf dem österreichischen und CEE-Versicherungsmarkt aufgebaut hat und ziehen das Fazit: "Wir gehen davon aus, dass die Gruppe in den Jahren 2023-2025 weiter erfolgreich expandieren wird, angetrieben durch das organische Wachstum der CEE-Einheiten, anhaltende Synergieeffekte und ein stabiles Kerngeschäft in Österreich." Ratings bestätigt Daher hat S&P das "A" Rating der UNIQA Österreich Versicherungen AG und der UNIQA Re AG sowie das "A-" Rating der UNIQA Insurance Group AG mit jeweils stabilem Ausblick erneut bestätigt. Das gesamte Standard & Poors Rating steht als [PDF zum Download ] (https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/shares/RatingsDire ct_UNIQAInsuranceGroupAG_56557232_Nov-08-2023.PDF)bereit. Rückfragehinweis: Klaus Kraigher Pressesprecher UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 1029 Wien Tel.: +43 664 8231997 E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at www.uniqa.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0094 2023-11-15/11:57