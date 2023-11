DAX feiert sich selbst

Den zweiten Tag in Folge kann der Deutsche Aktienindex DAX dynamische Kursgewinne vorweisen und hat intraday ein weiteres Ziel auf der Oberseite abgearbeitet. Trotz fallender Industrietätigkeit in der Eurozone beglückwünschen sich Börsianer an dieser Stelle gegenseitig und blenden die Abwärtsrisiken schlicht aus.

Aus technischer Sicht würde oberhalb eines Niveaus von 15.706 Punkten für den DAX der Weg in Richtung der nächstgrößeren Widerstandszone zwischen 15.909 und 16.060 Punkten frei werden.

Auf der Unterseite ist der Index vergleichsweise gut durch die Kursspitze aus Mitte Oktober bei 15.575 Punkten abgesichert. Erst darunter müsste der ehemalige Widerstandsbereich zwischen 15.033 und 15.438 Punkten als Unterstützung einspringen.

An der Datenfront geht es ab 16:00 Uhr mit US-Lagerbeständen per September weiter, die letzte planmäßige Nachricht wird eine halbe Stunde später mit den wöchentlichen Rohöllagerbeständen durchgegeben.