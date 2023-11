Dow Jones Index: Zur Oberseite ausgebrochen

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average konsolidierte die letzten Tage über noch in einer unsicheren Seitwärtsrange, konnte jedoch nach Vorlage der US-Inflationsdaten am Dienstag deutlich nach oben springen und sogar eine sehr markante, wenn auch in Schieflage geratene Formation erfolgreich zur Oberseite auflösen.

Dabei prägte den Dow Jones im Zeitraum zwischen 32.324 und 34.225 Punkten hohe Volatilität, die sich allmählich in einer inversen SKS-Formation manifestierte. Die Nackenlinie ist zwar etwas schief geraten, dennoch besitzt das Konstrukt volle Gültigkeit und wurde durch den gestrigen Kurssprung erfolgreich aufgelöst.

Für den Dow Jones Index ergeben sich nun unmittelbare Anstiegschance an 35.096 und darüber 35.382 Punkte. Vielleicht kommt es sogar zu neuen Rekordständen, falls die Aufwärtsdynamik in der aktuellen Form weiter anhält.

Auf der Unterseite ist das Barometer hingegen recht gut um 34.303 Punkten abgesichert, Anzeichen auf einen größeren Rücksetzer auf 34.050 und darunter 33.836 Punkte ergeben sich erst darunter. Für ein derartiges Szenario liegen Hinweise aber nicht vor.