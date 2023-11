APPLE - Heiße Aktie! Zu heiß?

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 188,010 $ (Nasdaq)

Es gibt so manche Situationen, in denen Trader und Investoren emotional werden. Als Coach sehe ich immer wieder, dass dazu auch die Angst, etwas zu verpassen gehört, das sogenannte FOMO. Genau diese Angst könnte aktuell in der Apple-Aktie zuschlagen.

Wann kommt der Rücksetzer?

Verantwortlich dafür ist die seit Ende Oktober laufende Kaufwelle. Quasi jeden Tag erreichte der Kurs ein neues Hoch und mittlerweile notiert die Aktie fast 15 % über ihrem Korrekturtief.

Wer im Rahmen dieser Rally bullisch eingestellt gewesen ist, aber auf eine Konsolidierung oder Korrektur wartete, um einzusteigen, dürfte aktuell frustriert sein. Mit seiner Analyse und Tradingidee lag man zwar komplett richtig, der Einstieg blieb einem bis dato aber versagt. Eine Konsolidierung oder gar Korrektur lieb in den vergangenen Tagen einfach aus und mittlerweile notiert die Aktie schon fast wieder am Jahreshoch.

Auf zur nächsten Angst!

Genau dieser Preisbereich könnte jetzt jedoch die nächste Angst auslösen. Kann der Widerstandsbereich, der sich ab ca. 190 USD zeigt, tatsächlich direkt und nachhaltig überwunden werden? Immerhin wurde die Aktie hier im September, aber auch im Juli spürbar verkauft. Sollte ich jetzt wirklich erst kaufen?

Eine berechtigte Angst, denn erschwerend kommt hinzu, dass sich für eine Absicherung kaum nennenswerte Unterstützungen nahe dem aktuellen Kursgeschehen ausmachen lassen. Erst im Bereich von ca. 180 USD trifft man auf die erste größere Unterstützung. Marken wie das 50er oder 61er Retracement liegen sogar noch spürbar tiefer, genau wie die zuletzt federführende Abwärtstrendlinie. Das ist viel Spielraum, für einen Pullback.

Fazit: Die Apple-Aktie kann in den nächsten Tagen und Wochen problemlos auf ein neues Allzeithoch durchstarten. Aus dem Chart heraus ist dies nach dem Ausbruch aus dem bullischen Keil wahrscheinlich. Dafür müssen Trader wie Anleger jedoch zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen einplanen. Der Spielraum für solche ist aktuell leider relativ groß und zieht sich bis in den Bereich von 175 USD hin. Idealerweise aber wird dieser Spielraum nicht ausgenutzt.

Apple Inc. Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)