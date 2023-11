Broadcom - Lieblingsansatz begünstigt neue Rekordstände

„Momentum plus Muster“, so lautete die nüchterne und sachliche Überschrift zu unserer jüngsten Broadcom-Analyse (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 10. November ). Etwas emotionaler ausgedrückt, handelt es sich beim dem Technologietitel um einen sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend. Zuletzt erfuhr dieser „Dauerbrenner“ durch einen unserer absoluten Lieblingsansätze eine zusätzliche Bestätigung, welcher ein hohes Momentum mit dem Ausbruch aus trendbestätigenden Formationen kombiniert. Während das erste Kriterium Engagements in Richtung des übergeordneten Trends gewährleistet, signalisiert das aufgelöste Konsolidierungsmuster, dass besagter Trend erneut Fahrt aufnimmt – doppelter Rückenwind also. Im konkreten Fall ist der Ausbruch aus der Schiebezone der letzten Monate gleichbedeutend mit einem neuen Allzeithoch (981,19 USD). Rein rechnerisch eröffnet die diskutierte Tradingrange ein Anschlusspotenzial bis in den Bereich von 1.050 USD – lässt also perspektivisch auf vierstellige Notierungen hoffen. Den Stop-Loss für bestehende, wie auch für Neuengagements, können Anlegerinnen und Anleger auf die alten Ausbruchsmarken bei gut 900 USD nachziehen bzw. platzieren.

Broadcom (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Broadcom

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

