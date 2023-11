DAX: Zinsängste nehmen ab

Sowohl die US-Verbraucherpreise als auch die Erzeugerpreise sind frischen Daten aus dieser Woche merklich zurückgegangen und haben eine kleine Rallye rund um die Börsen dieser Welt ausgelöst. Der Deutsche Aktienindex DAX konnte sich infolgedessen auf 15.750 Punkte binnen zwei Tagen hochkämpfen.

Der hierdurch praktisch pulverisierte Widerstandsbereich zwischen 15.330 und 15.438 Punkten zusammen mit dem vorausgegangenen Abwärtstrend und dem EMA 200 fungiert nun als starke Unterstützung, auf dem Weg gen Norden trifft der DAX aber bald auf das nächste Widerstandscluster zwischen 15.909 und 16.060 Punkten.

An dieser Stelle dürfte es zweifelsfrei volatiler zugehen, bis hin zur temporären Gewinnmitnahmen. Sollten diese auf der Stelle einsetzen, findet der DAX relativ schnell bei 15.575 Punkten eine erste Unterstützung vor, darunter bei 15.438 Zählern.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu Maschinenaufträgen (Kernrate) per September und dem Handelsbilanzsaldo per Oktober (saisonbereinigt) sowie den Dienstleistungssektorindex per September vorgelegt.

Italiens Handelsbilanzsaldo per September steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, ab 14:30 Uhr stoßen die USA wie gewohnt mit Zahlen zu Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu. Zeitgleich werden noch frische Importpreise aus Oktober gemeldet, daneben steht noch der Philadelphia Fed Index per November an.