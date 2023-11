IRW-News: Mawson Gold Ltd.: Mawson und Springtide stellen ein Update zur Springtide-Transaktion und -Finanzierung bereit

IRW-PRESS: Mawson Gold Ltd.: Mawson und Springtide stellen ein Update zur Springtide-Transaktion und -Finanzierung bereit

16. November 2023, Vancouver, Kanada - Mawson Gold Limited (Mawson oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/) (TSX: MAW) (Frankfurt: MXR) (PINKSHEETS: MWSNF) und Springtide Capital Acquisitions 7 Inc. (Springtide) freuen sich, ein Update zur Transaktion (die Springtide-Transaktion) bekannt zu geben, gemäß der Springtide das Gold-Kobalt-Projekt Rajapalot des Unternehmens in Finnland (Rajapalot) erwerben wird, was bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Oktober 2023 bekannt gegeben wurde.

Gemäß der Springtide-Transaktion wird Springtide eine nicht vermittelte Privatplatzierung von mindestens 14.745.541 Sonder-Warrant von Springtide (Sonder-Warrants) zu einem Preis von 1,00 CAD pro Sonder-Warrant für einen Bruttoerlös von mindestens 14.745.541 CAD (die nicht vermittelte Sonder-Warrant-Finanzierung) durchführen. Die Sonder-Warrants werden zunächst Mawson-Aktionären, die zugelassene Investoren (gemäß der Definition dieses Begriffs in den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen) sind, auf der Basis von einem (1) Sonder-Warrant pro zwanzig (20) Stammaktien von Mawson angeboten (die Zuteilung) und anschließend allen anderen Parteien in allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec und allen anderen Gerichtsbarkeiten, auf die sich die Parteien einigen können, angeboten.

Jeder Sonder-Warrant kann jederzeit nach Wahl seines Inhabers (des Sonder-Warrant-Inhabers) in eine (1) Stammaktie von Springtide (jeweils eine Springtide-Aktie) ausgeübt werden und gilt (ohne weitere Maßnahmen oder zusätzliche Gegenleistung seitens der Sonder-Warrant-Inhaber) um 17:00 Uhr (Ortszeit Toronto) als ausgeübt, je nachdem, was früher eintritt: (i) dem Datum des Börsengangs (ein Go Public Event), bei dem Springtide ein meldepflichtiger Emittent wird und die Springtide-Aktien an einer Börse in Kanada oder den Vereinigten Staaten notiert und zum Handel zugelassen werden, oder (ii) dem zweiten Jahrestag des Abschlusses der Transaktionsfinanzierung. Springtide wird sich nach besten Kräften bemühen, ein Go Public Event an der TSX Venture Exchange am oder vor dem 31. März 2024 durchzuführen. Der Bruttoerlös aus der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung wird an die Zeichner zurückgegeben, falls die Springtide-Transaktion nicht von den Mawson-Aktionären oder den Behörden genehmigt wird.

Aktionäre, die sich nicht als zugelassene Investoren qualifizieren, werden die Möglichkeit haben, sich an einer zukünftigen vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung (das vermittelte Angebot und zusammen mit der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung die Transaktionsfinanzierungen) zu denselben Bedingungen wie die nicht vermittelte Sonder-Warrant-Finanzierung zu beteiligen, und zwar zeitgleich mit dem Abschluss eines Going Public-Events von Springtide. Es wird davon ausgegangen, dass Springtide einen Makler für das vermittelte Angebot engagieren wird, und die Gebühren dieses Vermittlers werden von Springtide für das vermittelte Angebot bezahlt.

Der Abschluss der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 18. Dezember 2023 erfolgen, während der Abschluss des vermittelten Angebots voraussichtlich zeitgleich mit dem Go Public Event von Springtide stattfinden wird.

Aktionäre, die an der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung bzw. dem vermittelten Angebot teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mit Herrn Neil MacRae, Direktor von Mawson, unter der Telefonnummer 1.778.999.4653 oder info@mawsongold.com in Verbindung zu setzen und einen Nachweis über ihren Aktienbesitz am Unternehmen so bald wie möglich, spätestens jedoch 72 Stunden vor dem Abschluss der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung bzw. des vermittelten Angebots, zu erbringen.

6.500.000 CAD des Erlöses der Transaktionsfinanzierungen werden von Springtide zur Zahlung des Kaufpreises der Springtide-Transaktion verwendet werden, während der Restbetrag von etwa 8.500.000 CAD zur Finanzierung der Ressourcenexpansion bei Rajapalot (Finnland) und als allgemeines Betriebskapital verwendet werden wird.

Die Springtide-Aktien, die den Sonder-Warrants gemäß der nicht vermittelten Sonder-Warrant-Finanzierung zugrunde liegen, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum oder dem Datum, an dem Springtide in einer kanadischen Gerichtsbarkeit ein meldepflichtiger Emittent wird, je nachdem, was später eintritt, bis zum Abschluss des Go Public Events, woraufhin die Springtide-Aktien in Kanada nicht mehr den Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen werden. Springtide wird die Springtide-Aktien, die den Sonder-Warrants zugrunde liegen und im Rahmen des vermittelten Angebots ausgegeben werden, in einem Prospekt qualifizieren, der in Verbindung mit dem Go Public Event eingereicht wird.

Weitere Informationen zur Springtide-Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. Oktober 2023. Die Springtide-Transaktion unterliegt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden und der Mawson-Aktionäre.

Fragen der Aktionäre

Aktionäre, die weitere Fragen zu den geplanten Transaktionen haben oder weitere Informationen benötigen, können sich an den Berater für Aktionärskommunikation und den Bevollmächtigten für die Einholung von Stimmrechtsvollmachten, die Laurel Hill Advisory Group, wenden, und zwar telefonisch unter der gebührenfreien Rufnummer 1 (877) 452 7184 in Kanada oder 1 (416) 304 0211 für internationale Anrufe oder per E-Mail an assistance@laurelhill.com.

Über Mawson Gold Limited

Mawson Gold Limited hat sich als ein führendes nordisches Explorationsunternehmen profiliert. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat das Team hinter Mawson eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in den nordischen Ländern und Australien vorzuweisen, einschließlich des Au-Co-Projekts Rajapalot im PEA-Stadium in Finnland, der Au-Entdeckung Skelleftea und eines Portfolios historischer Uranressourcen in Schweden. Mawson hält derzeit auch 51 % der Southern Cross Gold Ltd. (ASX: SXG), die drei hochgradige, historische epizonale Goldfelder mit einer Fläche von 470 km2 in Victoria, Australien, einschließlich des Au-Sb-Projekts Sunday Creek besitzt oder kontrolliert.

Über Springtide

Springtide Capital Acquisitions 7 Inc. ist ein neu gegründetes, unabhängiges Unternehmen nach dem Recht von Ontario mit einem minimalen Aktienkapital im Besitz von Darren Morcombe, einem bestehenden Aktionär, der weniger als 8 % der emittierten und ausstehenden Stammaktien von Mawson hält. Springtide wurde zum Zweck des Abschlusses der Springtide-Transaktion gegründet und verfügt derzeit über keine Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten.

Im Namen des Board of Directors der Mawson Gold Limited

"Michael Hudson"

Michael Hudson

Executive Chairman

Im Namen der Springtide Capital Acquisitions 7 Inc.

"Darren Morcombe"

Darren Morcombe

CEO und Director

Für weitere Informationen:

www.mawsongold.com

1305 - 1090 West Georgia St.

Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Canada), Corporate Secretary

Tel.: +1 (604) 685 9316

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Für weitere Informationen:

110 Yonge Street, Suite 1601

Toronto, ON, M5C 1T4

Attn: CEO

Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Aussagen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson bzw. Springtide der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind, kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "postulieren" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder es handelt sich um solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson und Springtide weisen die Leser oder Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Springtide-Transaktion und Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Aktienkaufvertrag vom 30. Oktober 2023 zwischen Mawson und Springtide in Verbindung mit der Springtide-Transaktion, erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können, einschließlich behördlicher und aktionärsrechtlicher Genehmigungen, des Abschlusses der Transaktionsfinanzierungen, des Erhalts der bedingten Genehmigung für die Notierung der Springtide-Aktien an der TSXV und der Ausstellung einer endgültigen Bestätigung der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden für den Prospekt, der die im Rahmen der Transaktionsfinanzierungen ausgegebenen Springtide-Aktien qualifiziert, sowie des Abschlusses des Börsengangs. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten daher inhärente Risiken und Ungewissheiten, die, soweit sie auf Mawson zutreffen, unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Mawsons jüngstem Jahresinformationsblatt, das auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurde, offengelegt werden. Obwohl diese Faktoren und Annahmen von Mawson bzw. Springtide angesichts der Erfahrungen bzw. der Wahrnehmung der Geschäftsleitung von Mawson bzw. Springtide in Bezug auf die aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen als angemessen erachtet werden, können weder Mawson noch Springtide zusichern, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze lehnen Mawson und Springtide jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

