Northrop Grumman wird eine stabile Dividende auszahlen

Der amerikanische Luft- und Raumfahrtkonzern Northrop Grumman Corp. (ISIN: US6668071029, NYSE: NOC) schüttet am 13. Dezember 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 1,87 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record day ist der 27. November 2023.

Mitte Mai 2023 gab der Konzern eine Anhebung der Dividende um 8 Prozent bekannt. Das Unternehmen mit Firmensitz in West Falls Church nahe der Hauptstadt Washington hat in den letzten 20 Jahren seine Ausschüttung jährlich angehoben. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 7,48 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 464,99 US-Dollar entspricht dies einer derzeitigen Dividendenrendite von 1,61 Prozent (Stand: 15. November 2023).

Northrop Grumman ist ein Hersteller von zivilen und militärischen Produkten für die Schiff-, Luft- und Raumfahrt. Darüber hinaus ist der Konzern im Bereich der Wehrtechnik und Informationstechnologie tätig. Es werden rund 95.000 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 9,78 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,97 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 937 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 915 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,78 Prozent im Minus (Stand: 15. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 70,39 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de