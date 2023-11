Walmart wird nach überraschend gutem Quartal erneut optimistischer

BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Shopping-Riese Walmart traut sich nach einem überraschend guten dritten Quartal für das laufende Geschäftsjahr mehr zu. In den zwölf Monaten bis Ende Januar dürfte der Umsatz nun um 5 bis 5,5 Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville (US-Bundesstaat Arkansas) mit. Bislang hatte das Management rund um Konzernchef Doug McMillon an beiden Enden einen Prozentpunkt weniger auf dem Zettel. Auch beim Gewinn je Aktie (EPS) dürfte mehr herausspringen, er soll vor Sonderposten zwischen 6,40 bis 6,48 US-Dollar liegen statt bislang 6,36 bis 6,46 Dollar.

In den drei Monaten bis Ende Oktober kletterte der Konzernerlös um 5,2 Prozent auf knapp 161 Milliarden US-Dollar (rund 148 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis legten die Umsätze in den USA ohne Kraftstoffverkäufe um 4,9 Prozent zu. Mit dem Quartalsumsatz übertraf Walmart die Markterwartungen leicht.

Unter dem Strich verdiente Walmart 453 Millionen Dollar nach einem Verlust von knapp 1,8 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Grund war damals ein Vergleich über 3,1 Milliarden Dollar, den der Konzern zur Beilegung eines Verfahrens wegen einer angeblichen Mitschuld an der Opioid-Krise in den USA akzeptierte./ngu/jha/