PepsiCo gibt Dividende bekannt

Der Getränke- und Lebensmittelkonzern PepsiCo Inc. (ISIN: US7134481081, NYSE: PEP) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,265 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 5. Januar 2024 (Record day: 1. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 5,06 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 167,71 Dollar (Stand: 16. November 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,02 Prozent. PepsiCo zahlt seit 1965 Dividenden und hat die Ausschüttung seit 51 Jahren ununterbrochen jedes Jahr erhöht. Im Mai 2023 gab der Konzern eine Erhöhung der Dividende um 10 Prozent bekannt.

Der Umsatz von PepsiCo lag im dritten Quartal (9. September) des Fiskaljahres 2023 bei 23,45 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 21,97 Mrd. US-Dollar), wie am 10. Oktober 2023 berichtet wurde. Organisch legte der Umsatz um 8,8 Prozent zu. Der Ertrag betrug 3,09 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,70 Mrd. US-Dollar). Der Nahrungsmittelgigant hat zahlreiche Produktlinien im Portfolio, die jede für sich mehr als 1 Mrd. US-Dollar an jährlichen Umsatz generieren. Zu den Marken zählen u. a. Frito-Lay, Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana und Gatorade.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,17 Prozent im Minus (Stand: 16. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 229,95 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de