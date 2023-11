EQS-News: Peak Mining Operations Update

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Monatszahlen

Peak Mining Operations Update



20.11.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG/ IR NACHRICHT



Peak Mining Operations Update

178 BTC im Oktober generiert (+2 % gegenüber Vormonat)

Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5,0 Mio. (+16 % gegenüber Vormonat)

Gesamtumsatz seit Jahresbeginn 2023: EUR 48,7 Mio.

Leistungsindikatoren Oktober ’23 September ’23 YTD 2023 BTC generiert 178

(YoY: -21 % / MoM: +2 %) 174

(YoY: +2 % / MoM: +5 %) 1.992 BTC verkauft 178 174 2.026 Anzahl Self-Mining

ASIC-Server installiert 34.947 (3.27 EH/s)

MoM: -13 % 40.248 (3.75 EH/s)

MoM: 0 % Auslastung Self-Mining

ASIC-Server 81 % (2,69 EH/s) 68 % (2,55 EH/s) Alle monatlichen Zahlen sind ungeprüft und können Rundungs- und Rechnungsdifferenzen für die Bitcoin-Produktion enthalten.



Frankfurt/Main – 20. November 2023 – Peak Mining, Teil der Northern Data Group, gab heute ein Update zu seiner Geschäftstätigkeit für den Monat Oktober. Peak Mining produzierte im Oktober 2023 insgesamt 178 Bitcoin und erzielte damit einen Umsatz von EUR 5,0 Mio., rund 16 % mehr als im Vormonat. Die BTC-Einnahmen für das laufende Jahr belaufen sich damit auf insgesamt EUR 48,7 Mio. In Europa nimmt Peak Mining an einem Demand-Response-Programm (Ausgleich der Nachfrage in den Stromnetzen) teil, das im Oktober zusätzliche Einnahmen in Höhe von etwa EUR 0,1 Mio. generierte, wodurch sich die Einnahmen aus diesem Programm auf insgesamt EUR 2,6 Mio. seit Jahresbeginn erhöhten. Nach dem kürzlich erfolgten Kauf von Hardware im Wert von USD 150 Mio. ist Peak Mining dabei, seine Hardware zu aktualisieren. Daher wird es von Monat zu Monat zu Schwankungen in der Anzahl der installierten Miner kommen. Peak Mining hatte Ende Oktober 2023 eine Self-Mining-Hash-Rate von etwa 3,27 EH/s und 34.947 ASIC-Systeme im Bitcoin-Netzwerk installiert (etwa 13 % weniger als im Vormonat). Peak Mining geht davon aus, dass sich diese Zahl bis zum Ende des ersten Quartals 2024 deutlich erhöhen wird, wenn neue Hardware und Standorte in Betrieb genommen werden.



Über Peak Mining: Peak Mining treibt die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks voran. Als Teil der Northern Data Group bieten wir branchenweit führende Betriebs- und Energieeffizienz beim Bitcoin-Mining durch die neueste Hardware sowie innovative Technologie und Infrastruktur. Mit unserer Mining-Tradition, die bis ins Jahr 2013 zurückreicht, haben wir seit über einem Jahrzehnt Innovationen hervorgebracht und sind seitdem an der Spitze der Branche.



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter von Infrastrukturlösungen für High-Performance Computing (HPC). Unsere HPC-Infrastruktur bildet die Grundlage für unsere drei Geschäftsbereiche: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Durch unsere dedizierte Rechenleistung treiben wir Innovationen in den Bereichen Generative KI und Blockchain-Technologien voran. Unsere Partnerschaften mit branchenführenden HPC-Hardware-Herstellern wie NVIDIA, Gigabyte und MicroBT sind von grundlegender Bedeutung für die Beschleunigung von Innovationen in den Bereichen, in denen wir tätig sind.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

20.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com