SIEMENS ENERGY - Schon über 80% zugelegt

Siemens Energy AG - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 11,680 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Energy erreichte wenige Wochen nach ihrem Börsengang ein Allzeithoch bei 34,48 EUR. Seit diesem Hoch aus dem Januar 2021 befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Nach einem Zwischentief bei 10,25 EUR im Oktober 2022 kam es zwar zu einer starken Erholung auf 24,81 EUR, aber diese Erholung wurde wieder abverkauft.

Im Zuge der Meldungen, dass Siemens Energy Staatsgarantien benötige, krachte die Aktie auf ein Allzeittief bei 6,40 EUR. In den letzten gut drei Wochen erholte sich der Aktienkurs deutlich. Ausgehend vom Rekordtief zog die Aktie bis zum Schlusskurs vom Freitag inzwischen um 82,44% an. Sie durchbrach damit in der letzten Woche auch den wichtigen Widerstand bei 10,25 EUR.

Wie weit kann die Erholung gehen?

Mit dem Anstieg über 10,25 EUR deutet sich eine Fortsetzung der Erholung an. Die nächsten wichtigen Hürden liegen bei 13,77 EUR und 14,79 EUR. Spätestens im Bereich um 14,79 EUR wird die Erholung vermutlich zumindest pausieren.

Sollte die Aktie aber unter 10,25 EUR zurücksetzen, dann bestünde die Gefahr einer Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung. In diesem Fall könnte es zu Abgaben in Richtung 6,40 EUR kommen.

Fazit: Nach dem Ausverkauf vor vier Wochen befindet sich die Aktie von Siemens Energy in einer steilen Erholung. Sie hat dabei noch weiteres Potenzial, aber der Großteil des Potenzials wurde bereits aufgebraucht.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)