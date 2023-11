Spotify- Diese Zone sollten Sie kennen!

Der Kursverlauf der Spotify-Aktie präsentiert sich derzeit extrem spannend. Zuletzt hat der Titel zweimal auf dem Durchschnitt der letzten 38 Wochen (akt. bei 148,88 USD) aufgesetzt und jüngst die Glättungslinie sogar als Sprungbrett gen Norden genutzt. Damit scheint die Aktie den wichtigen Widerstandsgürtel aus diversen alten Hoch- und Tiefpunkten zwischen 151 USD und 161 USD endgültig hinter sich lassen zu wollen. Zusätzlich verstärkt werden die beschriebenen Barrieren durch ein Fibonacci-Level (151,14 USD). Aber vor allem verläuft in diesem Dunstkreis auch der Abwärtstrend seit Februar 2021 (akt. bei 151,96 USD; siehe Chart). Entsprechend groß ist die Tragweite eines nachhaltigen Ausbruchs auf der Oberseite! So winkt als Belohnung jetzt ein Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 182,00 USD. Perspektivisch dürfte aber sogar die Widerstandszone aus dem Hoch von 2018 (198,99 USD) und dem Jahrestief von 2021 (201,68 USD) wieder in den Mittelpunkt rücken. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die Spotify-Aktie die o. g. Kumulationszone in Zukunft nicht mehr unterschreiten.

Spotify (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Spotify

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

