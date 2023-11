EQS-News: Allane Mobility Group: autohaus24 eröffnet strategischen Standort in Wuppertal

EQS-News: Allane SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Allane Mobility Group: autohaus24 eröffnet strategischen Standort in Wuppertal



21.11.2023

PRESSEMITTEILUNG

Pullach, 21. November 2023 – Die Allane Mobility Group („Allane“), Spezialist für Fahrzeug-Leasing und Full-Service-Lösungen in Deutschland, hat ihr Offline-Geschäft erneut erweitert und einen neuen autohaus24 Standort in Wuppertal eröffnet. Die geographische Lage der neuen Verkaufsstelle in einem wirtschaftsstarken Ballungszentrum ermöglicht es autohaus24, die Marktpräsenz in Nordrhein-Westfalen deutlich auszubauen und weiteres Marktpotential im Rhein-Ruhr-Gebiet sowie in den angrenzenden BENELUX-Staaten zu nutzen. Der Standort in Wuppertal ergänzt die drei bereits bestehenden Niederlassungen in Berlin/Brandenburg, Bayern und Hessen um einen weiteren strategischen Ankerpunkt. Die offizielle Eröffnung des neuen Standorts fand am 18. November 2023 in Anwesenheit der Bürgermeisterin der Stadt Wuppertal, Dagmar Liste-Frinker, statt.

Werner König, Geschäftsführer der autohaus24 GmbH: „Wir freuen uns sehr über die Eröffnung unseres neuen autohaus24 Standorts in Wuppertal. Durch die strategische Lage in einem der am dichtesten besiedelten Gebiete Deutschlands können wir einerseits neues Marktpotential erschließen – sogar über Deutschland hinaus. Andererseits schafft die Großzügigkeit des neuen Standorts die Voraussetzungen für ein größeres Angebot und folglich eine deutliche Verbesserung des Kundenerlebnisses. Damit können wir unsere Verkaufszahlen weiter steigern und die Standtage der Fahrzeuge reduzieren.“

Der Ausbau des autohaus24 Geschäfts ist Teil der Wachstumsstrategie der Allane Mobility Group. Die Strategie sieht unter anderem vor, autohaus24 zu einem Mobility Solution Center zu entwickeln, das über das bestehende Sortiment hinausgehende bzw. optimierte Produkte und Dienstleistungen anbietet.

Die geographische Lage des neuen autohaus24 Standorts wurde so gewählt, dass bisher kaum genutztes Marktpotential im dicht besiedelten und wirtschaftsstarken Rhein-Ruhr-Gebiet sowie in den angrenzenden Ländern ausgeschöpft werden kann. So kommen rund 25 Prozent der bereits existierenden Online-Retail-Leasingkunden der Allane Mobility Group aus einem Umkreis von 100 Kilometern. Mit einer Grundstücksfläche von rund 13.000 Quadratmetern, die eine Stellfläche für ca. 500 Fahrzeuge bietet, ist der großzügige Standort in Wuppertal auch ein idealer Übergabeort für Fahrzeuge und soll einen erheblichen Beitrag dazu leisten, Prozesszeiten und -kosten zu reduzieren und den CO 2 -Ausstoß durch die Vermeidung zusätzlicher Transportwege, z. B. für die Auslieferung der Fahrzeuge, zu verringern. Dadurch will die Allane Mobility Group das Kundenerlebnis optimieren und die Kundenzufriedenheit weiter erhöhen

Bildmaterial (von links nach rechts: Donglim Shin, CEO der Allane Mobility Group, Dagmar Liste-Frinker, Bürgermeisterin der Stadt Wuppertal, und Werner König, Geschäftsführer der autohaus24 GmbH) zum neuen autohaus24 Standort in Wuppertal und zur Eröffnungsfeier ist hier verfügbar. Die Bildrechte liegen bei der Allane SE.

Über autohaus24 GmbH:

Die autohaus24 GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der Allane SE, ist der größte unabhängige Gebrauchtwagenhändler in Deutschland. Die Fahrzeuge werden an drei großen Standorten in München-Eching, Frankfurt-Egelsbach und Berlin-Ludwigsfelde sowie über autohaus24.de vermarktet. Auf der Website haben Kunden zudem die Möglichkeit, Neuwagen zu konfigurieren.

www.autohaus24.de

Über Allane Mobility Group:

Die Allane Mobility Group mit Sitz in Pullach ist ein markenübergreifender Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. In den Geschäftsfeldern Retail Leasing, Flottenleasing und Flottenmanagement bietet das Unternehmen ein breites Spektrum an Dienstleistungen und innovativen Lösungen, die Mobilität in jeder Hinsicht einfach machen.

Privat- und Gewerbekunden nutzen die Online- und Offline-Plattformen von Allane, um kostengünstig Neufahrzeuge zu leasen oder Gebrauchtfahrzeuge aus einem großen Bestand zu erwerben. Firmenkunden profitieren vom kosteneffizienten Full-Service-Leasing ihres Fuhrparks und von einer umfassenden Expertise im Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE (ISIN: DE000A0DPRE6) ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte die Gruppe einen Konzernumsatz von rund 717 Millionen Euro.

Größter Anteilseigner der Allane SE ist mit rund 92 Prozent die Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), ein Gemeinschaftsunternehmen der Santander Consumer Bank AG und der Hyundai Capital Services Inc.

https://allane-mobility-group.com