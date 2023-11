Medizintechniker Bruker wird eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Medizintechnikkonzern Bruker Corporation (ISIN: US1167941087, NASDAQ: BRKR) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 5 US-Cents je Anteilsschein an seine Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt am 15. Dezember 2023 (Record day: 1. Dezember 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 0,20 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 61,28 US-Dollar (Stand: 20. November 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 0,33 Prozent. Im Februar 2022 wurde die vierteljährliche Dividende von 0,04 US-Dollar auf 0,05 US-Dollar angehoben.

Bruker ist ein Hersteller von wissenschaftlichen Messinstrumenten. Das Unternehmen ist 1960 von Günther Laukien in Karlsruhe gegründet worden. Der Hauptsitz des Konzerns befindet sich ihn Billerica, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte Bruker einen Umsatz von 742,8 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 638,9 Mio. US-Dollar), wie am 2. November 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 88,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 88,1 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,34 Prozent im Minus (Stand: 20. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 8,48 Mrd. US-Dollar.

