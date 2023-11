Redcare Pharmacy- Chart + Modell: Das Beste aus zwei Welten

Jede Woche filtern wir mit Hilfe von insgesamt sieben verschiedenen Indikatoren die 160 Aktien aus DAX®, MDAX® und SDAX®. Das mehrheitlich trendfolgende Modell fördert immer wieder spannende Tradingkandidaten zu Tage. Ein solcher ist derzeit die Redcare-Aktie, die gemessen an unseren objektiven Kriterien, derzeit eine gute Figur macht. Doch der Titel hat noch mehr zu bieten, denn es kommt noch ein vielversprechender Chartverlauf hinzu. Neben einer großen, inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation liegt zusätzlich noch eine trendbestätigende Flagge vor (siehe Chart). Dank des Spurts über den kurzfristigen Korrekturtrend (akt. bei 114,56 EUR) hat das Papier jüngst dieses Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst. Es liegt derzeit also ein doppelter Rückenwind vor. Bestätigt wird der beschriebene Ausbruch durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie durch den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy. Rein rechnerisch hält die beschriebene Flagge ein Kursziel von rund 131 EUR bereit, wohingegen die große, untere Umkehr noch auf deutlich mehr hoffen lässt. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr in den o. g. alten Korrekturtrend zurückzufallen.

Redcare Pharmacy (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Redcare Pharmacy

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

