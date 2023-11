ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Rheinmetall auf 370 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach dem "sehr bullischen Kapitalmarkttag" von 340 Euro auf 370 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen in der am Mittwochmorgen vorliegenden Reaktion bis 2027 um bis zu 15 Prozent. Auch die Annahmen für den Barmittelzufluss des Rüstungskonzerns und Autozulieferers steigen. Das Kursziel von JPMorgan ist nun das höchste am Markt./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 00:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2023 / 00:20 / GMT

