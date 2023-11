Guess verfehlt die Erwartungen und meldet Dividende

Die amerikanische Bekleidungskette Guess Inc. (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) gibt die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,30 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 22. Dezember 2023 (Record date: 6. Dezember 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,20 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 23,72 US-Dollar (Stand: 21. November 2023) einer derzeitigen Dividendenrendite von 5,06 Prozent. Im Mai 2023 wurde die Ausschüttung im Vergleich zum Vorquartal (0,225 US-Dollar) um 33 Prozent erhöht.

Im dritten Quartal (28. Oktober) des Fiskaljahres 2024 erwirtschaftete Guess einen Gewinn von 55,7 Mio. US-Dollar nach 21,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am Dienstag ebenfalls berichtet wurde. Der Nettoumsatz lag bei 651,17 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 633,40 Mio. US-Dollar). Guess erwartet für das Gesamtjahr einen Anstieg beim Umsatz zwischen 1,8 und 2,4 Prozent sowie einen Gewinn je Aktie in der Spanne von 2,49 bis 2,55 US-Dollar. Nachbörslich fiel die Aktie an der Wall Street nach Bekanntgabe der Nachrichten über 14 Prozent.

Guess ist 1981 von den Brüdern Marciano gegründet worden und war eines der ersten Unternehmen, die stone-washed Jeans herstellten. Der Firmensitz befindet sich in Los Angeles im Bundestaat Kalifornien. Die Produkte werden weltweit direkt in rund 1.015 Einzelhandelsgeschäften und indirekt über weitere 544 Einzelhandelsgeschäfte von Partnern vertrieben.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 14,64 Prozent im Plus (Stand: 21. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,29 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de