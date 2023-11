Aktien Osteuropa Schluss: Verluste für alle großen Indizes

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Europaweit verlief der Handel impulsarm, da an den US-Märkten am Thanksgiving-Feiertag kein Handel stattfand. In Prag und Warschau gab es jedoch einige Quartalszahlen einzuordnen.

Das tschechische Leitbarometer PX verlor 0,42 Prozent auf 1385,84 Punkte. Die Index-Schwergewichte CEZ , Erste Group und Komercni Banka verbuchten moderate Abgaben von bis zu 0,4 Prozent. Anteile an Colt CZ fielen um 1,9 Prozent. Der Waffenproduzent hatte mit seinen Quartalsergebnissen die Erwartungen verfehlt.

Der ungarische Leitindex Bux ging mit minus 0,56 Prozent auf 56 511,84 Zähler aus dem Handel. Leichter schlossen die Titel der OTP Bank . Jene des Ölkonzerns MOL sanken um 1,6 Prozent.

Am polnischen Aktienmarkt gab der Leitindex Wig-20 um 0,69 Prozent auf 2225,60 Punkte nach. Der breit gefasste Wig schloss 0,39 Prozent im Minus bei 74 444,82 Punkten. Auch in Warschau veranlassten Zahlenveröffentlichungen Investoren zu Neueinordnungen. So stiegen die Aktien des Finanzdienstleisters PZU um ein Prozent. Archicom-Papiere kletterten ebenfalls nach Zahlen um 8,5 Prozent nach oben.

Bei den JSW-Papieren hatten die Anleger hingegen einen Kurssturz von über zwölf Prozent zu verkraften. Analyst Jakub Szkopek von der Erste Group verwies auf steigende Personalkosten, die das Ergebnis belastet hätten. Zudem gebe es Hinweise auf einen Nachfragerückgang bei Kohle. Insgesamt sei die Struktur der Ergebnisse des Montankonzerns "enttäuschend", so Szkopek.

Abgaben wurden auch in Moskau verbucht. Der russische RTS-Index fiel um 0,26 Prozent auf 1148,97 Punkte./spa/ste/APA/ajx/jha/