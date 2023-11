ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ASMALLWORLD AG kauft Flugbuchungsportal Jetbeds.com



23.11.2023 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



ASMALLWORLD AG kauft Flugbuchungsportal Jetbeds.com Zürich, 23.11.2023 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute die Übernahme des Flugbuchungsportals Jetbeds.com bekannt. Jetbeds bietet Kunden die Möglichkeit, First und Business Class Flüge der weltweit führenden Fluggesellschaften zu buchen. Mit dieser Akquisition baut ASMALLWORLD seine Online-Reisebuchungsmöglichkeiten neben der bestehenden Hotelbuchungsplattform ASMALLWORLD Collection weiter aus. Das Unternehmen plant, die Website Jetbeds.com eigenständig weiter zu betreiben, wird die neu erworbene Buchungsplattform aber auch dazu nutzen, um künftig Flugbuchungen über die ASMALLWORLD und First Class & More Apps und Websites anzubieten. Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass sie alle Vermögenswerte der Jetbeds GmbH erwirbt. Die Vereinbarung zwischen den Firmen wurde als Asset Deal strukturiert, welcher der ASMALLWORLD AG das volle Eigentum an dem von Jetbeds entwickelten Flugbuchungsportal und allem zugehörigen geistigem Eigentum überträgt. Das proprietäre Flugbuchungsportal, welches von Jetbeds entwickelt wurde, ermöglicht es seinen Kunden, First- und Business-Class-Flüge der weltweit führenden Fluggesellschaften zu buchen. Dabei ermöglichen die Reiseplanungstools von Jetbeds den Kunden, die gewünschten Flüge zu einem günstigen Preis zu buchen. Darüber hinaus bietet Jetbeds eine Reihe von Zusatzleistungen wie Sonderangebote, Preiswarnungen und eine Bestpreis-Suche, um die besten Flugangebote für seine Kunden zu finden. Mit dieser Akquisition baut ASMALLWORLD seine Online-Buchungsmöglichkeiten weiter aus und kann nun neben den bestehenden Hotelbuchungen mit der ASMALLWORLD Collection auch Flugbuchungen anbieten. Damit nimmt das Unternehmen einen weiteren Schritt auf dem Weg zu einem integrierten Travel-Hub für Luxusreisen. ASMALLWORLD wird unter Jetbeds.com weiterhin die bestehenden Services von Jetbeds anbieten, die neu erworbene Technologie aber auch dazu nutzen, um seinen bestehenden ASMALLWORLD- und First Class & More-Kunden neu Flugbuchungen anzubieten. First Class & More wird voraussichtlich im zweiten Quartal des nächsten Jahres in der Lage sein, diesen Service anzubieten, und ASMALLWORLD wird aller Wahrscheinlichkeit nach gegen Ende des nächsten Jahres mit der Integration dieser Services beginnen, nachdem zuerst einige andere laufende Initiativen abgeschlossen wurden. "Nach der erfolgreichen Einführung von Online-Hotelbuchungen vor drei Jahren freuen wir uns sehr, zusammen mit Jetbeds nun auch Online-Flugbuchungen anzubieten und uns weiter zu einem integrierten Travel-Hub für Luxusreisen zu entwickeln ", kommentiert Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network ‘ASMALLWORLD’, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1’000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und es Kunden erlaubt, kostenlos in den Genuss von einzigartigen Zusatzleistungen zu kommen ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hospitality-Consulting Firma, welche Eigentümern hilft, den Wert ihrer Objekte in jeder Phase des Lifecycles zu steigern, inklusive Akquisition, Entwicklung, Betreiben und Verkauf First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.first-class-and-more.de http://www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan V. Luescher, CEO

Seidengasse 20

CH-8001 Zurich

info@asmallworldag.com Hinweis Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche sind beispielsweise an der Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Worte oder vergleichbarer Ausdrücke erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Emittenten oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Der Emittent verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Ende der Adhoc-Mitteilung