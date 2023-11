BAKER HUGHES - Kaufwelle möglich

Baker Hughes Co. - WKN: A2DUAY - ISIN: US05722G1004 - Kurs: 33,580 $ (NYSE)

Die Aktie von Baker Hughes markierte im Oktober 2007 ihr aktuelles Allzeithoch bei 100,29 USD. Anschließend geriet der Wert massiv unter Druck und fiel bis März 2020 auf ein Tief bei 9,12 USD.

Von dort aus erholte sich der Wert zwar auf 39,78 USD im März 2022, aber von einem Bruch des langfristigen Abwärtstrends war die Aktie noch weit entfernt. Seit einem Rücksetzer auf 20,41 strebt die Aktie wieder langsam nach oben. Im Prinzip gab es zwei größere und kurze Rallyschübe, aber längere Konsolidierungen.

Anfang September 223 erreichte der Wert ein Hoch bei 37,5 USD. Seitdem läuft eine Konsolidierung. Dabei fällt der Wert in dieser Woche erneut auf das letzte Zwischenhoch bei 33,12 USD und damit auch auf den Aufwärtstrend seit September 2022 zurück. Von der massiven Rally der letzten Wochen an den Aktienmärkten ist in dieser Aktie nichts zu sehen. Sie hat sich also gerade in den letzten Wochen schwach entwickelt.

Trotzdem neue Kaufwelle?

Die Aktie von Baker Hughes könnte in den nächsten Tagen wieder nach oben drehen. Ein neuer Rallyschub könnte die Aktie in Richtung 39,78 USD und sogar den langfristigen Abwärtstrend bei aktuell 50,96 USD ansteigen.

Sollte der Wert aber unter den EMA50 (Wochenbasis) bei aktuell 32,35 USD abfallen, wäre zumindest mit einem Rückfall auf den EMA200 (Wochenbasis) bei aktuell 29,3 USD oder sogar 26,96 USD zu rechnen.

Fazit: In der Aktie von Baker Hughes bietet sich die Chance auf einen CRV-Trade. Die Chancen sind hoch. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie diese Chancen auch ausnutzen kann, ist gering.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)