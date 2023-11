SYMRISE - Großer Trendwendeversuch!

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 102,100 € (XETRA)

Im zweiten Halbjahr 2023 glänzte die Symrise-Aktie besonders durch Schwäche, wobei sich an der Unterstützungsmarke von 88 EUR mehrfach Käufer fanden. Von dort aus prallt das Papier jetzt dynamisch nach oben hin ab. Der Kursverlauf seit 2022 ist ein nervenaufreibender Zickzackkurs, trendlos und hochvolatil oszilliert die Aktie in einem flachen Seitwärtskanal auf und ab. Jetzt läuft ein großer Trendwendeversuch!

Ein kleiner Kraftakt ist gelungen

Im bullischen Szenario wird in Kürze die Oberkante des Konsolidierungskanals bei rund 106 EUR getestet. Von dort aus wären nochmals scharfe Kursrücksetzer denkbar, letztlich sollte aber ein Ausbruch nach oben hin erfolgen. Bei 114 - 116 und 122 sowie 132 EUR liegen dann die nächsten mittel- bis langfristigen Ziele.

Rücksetzer könnten ab jetzt Einstiegschancen bieten. Besonders im Bereich von 96 - 99 EUR müssten sich wieder verstärkt die Bullen zeigen. Unterhalb von 93 EUR hingegen wird es kurzfristig wieder kritischer. Das bullische Szenario wäre dann in Frage zu stellen, ein erneuter Test der 88er-Marke wird dann möglich.

Fazit: Starken Rallybewegungen innerhalb der Konsolidierungsrange seit 2022 sollten nicht allzu große Hoffnungen beigemessen werden. Dennoch kann festgehalten werden, dass aktuell der beste Trendwendeansatz im Big Picture seit April zu erkennen ist. Der Ausbruch aus dem flachen Trendkanal seit 2022 sollte hier das entscheidende Signal für die Bullen liefern.

Symrise AG

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)