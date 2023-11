ALLIANZ - Erneut an großer Hürde angekommen

Allianz SE - WKN: 840400 - ISIN: DE0008404005 - Kurs: 232,700 € (XETRA)

Die Allianz-Aktie befindet sich seit rund zwei Jahrzehnten in einer Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie von 40,27 EUR auf 232,50 EUR im Februar 2020. Trotz dieser massiven Rally erreichte der Wert sein Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 402,68 USD nicht.

Seit Februar 2020 befindet sich die Aktie in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Im September 2023 gab es einen Ausbruchsversuch über 232,50 EUR, der aber schnell wieder abverkauft wurde. Nach einem kurzen Rücksetzer zog der Wert in den letzten Wochen wieder an und notiert erneut an der großen Widerstandszone um 232,50 EUR.

Großes Kaufsignal möglich, aber …

Gelingt der Allianz-Aktie ein stabiler Ausbruch über 232,50 EUR, dann ergäbe sich die Chance auf eine größere Rally. Diese könnte zu Gewinnen in Richtung der oberen Begrenzung de Aufwärtsbewegung Herbst 2008 führen. Diese Trendlinie liegt aktuell bei 337,41 EUR.

Ein Rückfall unter 215,75 EUR und damit unter das Tief aus dem Oktober 2023 wäre ein klares Verkaufssignal. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 192,48 EUR oder sogar an den Aufwärtstrend seit März 2020 bei aktuell 178,09 EUR gerechnet werden.

Fazit: Ein großes Kaufsignal in der Allianz-Aktie ist möglich. Aber noch ist es nicht da.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)