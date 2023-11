EQS-News: Dreizehnte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zur Übernahme der PRINZ Kinematics GmbH von AL-KO unterzeichnet

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Dreizehnte Übernahme im Jahr 2023: Mutares hat einen Vertrag zur Übernahme der PRINZ Kinematics GmbH von AL-KO unterzeichnet Neues Add-on-Investment für die KICO & ISH Gruppe

Weltweit führender Automobilzulieferer von hochwertigen kinematischen Systemen für OEMs

Umsatz von ca. EUR 55 Mio. im Jahr 2022 München, 24. November 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zur Übernahme der PRINZ Kinematics GmbH ("PRINZ") von AL-KO unterzeichnet. Das Unternehmen wird als neues Add-on-Investment in die KICO & ISH Gruppe aufgenommen und stärkt die Position der Gruppe als Systemlieferant für hochwertige Automobiltechnik. Der Abschluss der Transaktion wird für Q4 2023 erwartet. PRINZ ist ein weltweit führender Automobilzulieferer für kinematische Systeme, der sich auf die Entwicklung und Produktion von Scharnier- und Schließsystemen spezialisiert hat, die in Fahrzeugtüren, Heckklappen und Motorhauben für Premium-OEM-Kunden eingesetzt werden. Das 1985 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stromberg, Deutschland, und betreibt darüber hinaus zwei vollwertige Produktionsstandorte in Bulgarien (Ruse) und China (Shenyang), die einen direkten Zugang zu einem starken Kundenstamm ermöglichen, darunter internationale Premium-OEMs wie Mercedes-Benz, Daimler Truck, BMW und Volvo. Mit rund 300 Mitarbeitenden erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2022 einen Umsatz von ca. EUR 55 Mio. Die KICO & ISH Gruppe ist inzwischen ein weltweit führender Anbieter von Scharnier- und Schließsystemen. Mit den vier Unternehmen KICO, ISH, High Precision Components und PRINZ plant Mutares für das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gesamtumsatz in Höhe von ca. EUR 350 Mio. Ziel von Mutares ist es nun, Synergien zwischen den vier Gesellschaften in China, Deutschland, Polen und Bulgarien zu heben. Robin Laik, CEO und Gründer von Mutares, kommentiert: „Mit der Übernahme von PRINZ in Deutschland bauen wir unser Segment Automotive & Mobility weiter aus. Das Unternehmen ist sehr gut im Markt etabliert und hat aufgrund seines breiten Produktportfolios und eigenen F&E-Kapazitäten das Potenzial, seine Wettbewerbsposition weiter zu stärken. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem PRINZ-Team, um das Produktportfolio zu erweitern und den Marktanteil in der Gruppe der Scharnier- und Schließsysteme weiter zu steigern.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

