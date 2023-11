Trading-Chance Symrise: … und wieder zurück auf Short?

Werbung

Seit Anfang 2022 läuft Symrise in einer breiten Handelsspanne auf und ab. Für große, neue Trendimpulse ist hier seitens der Rahmenbedingungen keine Basis vorhanden. Aber das heißt nicht, dass man die Aktie links liegen lassen müsste, denn Seitwärts-Spannen sind eine lukrative Basis für kurzfristiges Range-Trading. Zuletzt waren wir seit Juni auf der Long-Seite unterwegs, jetzt wäre ein Wechsel auf die Short-Seite zu überlegen.

Die im DAX notierte Symrise ist ein Duftstoff- und Aromen-Hersteller. Ein Sektor mit stabilem Fundament, aber ohne extreme Sprünge beim Umsatz. Das wirkt im Gegensatz zu hoch volatilen Branchen zwar langweilig. Aber als Investor geht es ja nicht darum, ob man einen Gewinn in einer spannenden oder einer weniger spannenden Branche erzielt, sondern DASS man ihn erzielt. Und dafür ist eine breite Handelsspanne, wie die Symrise-Aktie sie seit Anfang 2022 aufweist, eine lukrative Grundlage.

Da geht nicht viel voran in Sachen Wachstum

Das Geschäftsfeld von Symrise ist solide. Das schützt vor unerwartet heftigen Einbrüchen, bremst indes auch in Sachen Wachstum. In den ersten neun Monaten legte der Umsatz organisch um 7,4 Prozent zu. Gut, aber kaum mehr als erwartet. Und wie sich der Gewinn darstellt, erfuhr man im Zuge der Ende Oktober vorgestellten Daten nicht, nur, dass Symrise weiter wie bisher eine EBITDA-Gewinnmarge um die 20 Prozent anstrebt. Dass die seit Jahren, ausgenommen das schwierige Jahr 2022, in engen Bahnen um diesen Wert pendelt, zeigt schon: Starke Trends sind hier nicht allzu wahrscheinlich, ein Pendeln in der bisherigen Handelsspanne wahrscheinlicher.

Auch die Analysten sehen das mehrheitlich so. Nach den Ende Oktober präsentierten Rahmendaten senkten einige Experten ihr Kursziel, einige wenige nahmen es nach oben, aber etwas aus dem Rahmen fallendes war nicht dabei: Die Spanne aller aktiven Ziele liegt zwischen 96 und 120 Euro, der Schnitt bei 106 Euro … und der wäre damit bereits übertroffen.

Die Aktie dürfte jetzt mehr Luft nach unten als nach oben aufweisen

Aber nicht nur der Umstand, dass der Kurs ein gutes Stück über dem Konsens-Kursziel der Experten liegt, würde den Wechsel heraus aus unserer am 13.6. hier vorgestellten Long-Position (die hatte die WKN HG1CCL und liegt derzeit knapp 30% im Plus) auf die Gegenseite interessant machen. Wir sehen, dass sich der Kurs nach seinem Aufwärtsschwenk Anfang Oktober Widerständen nähert:

Quelle: marketmaker pp4

Dass die aktuell angelaufene, übergeordnete Abwärtstrendlinie die Symrise-Aktie bereits wieder in die Gegenrichtung drückt, ist denkbar, aber keineswegs sicher. Doch im Bereich der oberen Begrenzung des fast zwei Jahre alten, leicht abwärts gerichteten Trendkanals dürfte es dann richtig eng werden. Zum einen, weil der Kurs bereits jetzt überkauft ist, zum anderen, weil man derzeit keine Argumente für einen Ausbruch aus dieser markanten Handelsspanne hätte. Ein interessante Gelegenheit also, bei Symrise mal wieder die Richtung zu wechseln.

Long-Gewinn mitnehmen und wieder auf die Short-Seite wechseln

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 125,690 Euro momentan einen Hebel von 4,06 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 110,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,50 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Symrise-Aktie lautet UH4HT2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 107,70 Euro, 110,35 Euro, 111,90 Euro, 115,65 Euro

Unterstützungen: 96,75 Euro, 87,38 Euro, 86,70 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Symrise-Aktie

Basiswert Symrise WKN UH4HT2 ISIN DE000UH4HT20 Basispreis 125,690 Euro K.O.-Schwelle 125,690 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 4,06 Stop Loss Zertifikat 1,50 Euro

