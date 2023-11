DAX: Index tritt auf der Stelle

Das heimische Leitbarometer DAX startete nahezu neutral in den heutigen Handelstag und bewegt sich exakt um 16.000 Punkten grob seitwärts. Impulse können hieraus nicht abgeleitet werden, vielmehr erinnert die bisherige Tageskerze an ein Doji und ist damit Hinweisgeber für einen möglichen Turnaround.

Bis es allerdings zu einem Trendwechsel kommt, sollten erst noch Abschläge unter 15.930 Punkte abgewartet werden, in diesem Szenario würde ein zeitnaher Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.866 Punkten denkbar, darunter findet der DAX schließlich um 15.706 Zählern eine weitere Unterstützung vor.

Sollte dagegen der Wunsch neuerlicher Impulse im Markt bestehen, können nur Wochenschlusskurse oberhalb von 16.060 Punkten das bullische Bild weiter festigen und Zugewinne an 16.140 und darüber 16.240 Punkte ermöglichen. Alles andere birgt nach der steilen Rallye der letzten Tage die Gefahr einer längeren Konsolidierung.

Am ohnehin nachrichtenschwachen Montag gesellen sich am Nachmittag lediglich noch zwei wichtige Nachrichten hinzu, um 16:00 Uhr Zahlen zu den Neubauverkäufen aus Oktober (annualisiert) und um 16:30 Uhr der Dallas-Fed-Geschäftsklima Index per November der US-Amerikaner.