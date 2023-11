ETH/USD: Drohendes Topping-Muster

Die Kryptowährung Ethereum in US-Dollar (ETH/USD) entfernt sich immer weiter von der markanten Hürde bestehend seit Sommer dieses Jahres und läuft offenbar geradewegs in eine Korrektur hinein. Verstärkt wird diese Annahme durch ein zuletzt ausgebildetes Topping-Muster in Form eines Doppelhochs.

Die aktuellen Abschläge belaufen sich intraday bereits unter den EMA 50 von 2.039 US-Dollar, ein Tagesschlusskurs unter dieser Marke würde entsprechend die Abwärtsrisiken in Richtung 1.931 und darunter die Verlaufstiefs aus Mitte November bei 1.906 US-Dollar sichtlich verstärken.

Aber erst wenn auch diese Marke nachhaltig gebrochen wird, würden weitere Verluste in Richtung des EMA 200 bei 1.819 und darunter sogar auf die Aufwärtstrendlinie um 1.613 US-Dollar drohen.

Auf der Oberseite müsste dagegen für ein Ausbruchsszenario mindestens der Bereich von 2.140 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis geknackt werden, nur dieser Fall dürfte konsequentes Aufwärtspotenzial an 2.504 und darüber den Bereich von 2.718 US-Dollar freisetzen.