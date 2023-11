NEMETSCHEK - Aktie auf der Überholspur

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 80,660 € (XETRA)

Mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 56,64 EUR setzte bei der Aktie von Nemetschek ein Anstieg ein, der sich erfolgreich gegen die Korrekturphase seit dem Jahreshoch bei 75,32 EUR stellte und diese Marke bereits Anfang November erreichte. Wie in der stock3-Plus-Analyse vom 13. November prognostiziert kam es nicht nur zum Sprung über den Widerstand, sondern zur erwarteten Kaufwelle an die Kursziele bei 80,44 und 83,00 EUR.

Sogar diese Hürde kann noch überrannt werden

Mit dem Erreichen der 83,00-EUR-Marke am 21. November nähert man sich bereits der oberen Begrenzung eines mittelfristigen Aufwärtstrendkanals, der den Kursverlauf der Aktie seit gut einem Jahr eingrenzt. Zusammen mit dem Zielmarkencluster von 80,38 bis 83,00 EUR bildet sich damit eine starke Widerstandszone, deren Bruch aber im Umkehrschluss stark bullisch wäre und die Nemetschek-Aktie direkt bis 88,00 und 90,00 EUR nach Norden katapultieren dürfte. Der nächste große Kurswiderstand wartet bei 94,78 EUR, dem markanten Hoch aus dem April 2022.

Sollte die Aktie zunächst an den nahen Hürden scheitern, könnte es nach einem Bruch der kleinen Unterstützung bei 79,00 EUR zu einer Korrektur bis an das frühere Hoch bei 75,32 EUR kommen. An dieser Stelle dürften die Bullen zu einem zweiten Ausbruchsversuch ansetzen und diesmal wohl auch erfolgreich sein. Erst unterhalb von 73,00 EUR hätte eine größere Gegenbewegung begonnen.

Charttechnisches Fazit: Die Nemetschek-Aktie bringt die notwendige Dynamik mit, um auch den Aufwärtstrendkanal der letzten Monate nach oben aufzuhebeln und weiter in Richtung 88,00 und 90,00 EUR zu klettern.

Nemetschek-Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)