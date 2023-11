NEW WORK - Neustart im Big Picture?!

New Work SE - WKN: NWRK01 - ISIN: DE000NWRK013 - Kurs: 73,000 € (XETRA)

Mit dem Erfolg der Business-Netzwerk-Plattform Xing konnte auch die Aktie von New Work seit 2009 eine große Rallybewegung vollziehen, bis 2019 vervielfachte das Papier seinen Wert. Seitdem ist allerdings die Luft raus, ein hartnäckiger Abwärtstrend wurde etabliert. Die Abwärtsbewegung beschleunigte sich in diesem Jahr nochmals, in der Spitze hat sich der Wert seit dem Jahreshoch im April beinahe gedrittelt. Jetzt läuft ein Stabilisierungsversuch an der zentralen Kreuzunterstützung aus 61,8%-Retracement und altem Allzeithoch aus 2011.

Langfristiger Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) seit 2006:

Hoffnung auf eine Trendwende

Die Käufer halten an der zentralen Kreuzunterstützung bei 64 - 66 EUR dagegen, die Aktie versucht eine Bodenbildung. Oberhalb von 80 EUR wäre sie vollendet, eine Erholung bis 89 - 91 und darüber hinaus 107 - 114 EUR könnte dann folgen. Das sind die kurzfristig zentralen Widerstandszonen.

Ob am 2011er-Hoch tatsächlich eine große Trendwende stattfinden wird, wie mit den blauen Prognosepfeilen gen Norden angedeutet, ist offen. Mit einer Rückkehr über 114 EUR würden die Chancen dafür deutlich steigen. Dann eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 150 sowie 187 und 220 - 230 EUR auf langfristige Sicht.

Auf der Unterseite wäre ein kurzes Abtauchen unter die zentrale Kreuzunterstützung bei 64 - 66 EUR im Rahmen eines Fehlausbruchs akzeptabel, bei rund 56 - 59 EUR liegt noch eine untergeordnete Auffangzone. Unterhalb von 56 EUR würden per Wochenschlusskurs größere Verkaufssignale mit ersten Zielen bei rund 44 EUR entstehen.

Fazit: Die New-Work-Aktie ist als Underperformer nicht gerade der attraktivste Wert am Markt, könnte aber insbesondere für längerfristig orientierte Anleger als antizyklische Depotbeimischung interessant erscheinen. Wie immer beim Griff ins fallende Messer sollten Enttäuschungen eingeplant werden. Gelingt tatsächlich eine kleine Bodenbildung am 2011er-Hoch, wäre das ausgebombte Papier tatsächlich reif für eine technische Erholung nach den herben Kursverlusten.

New Work SE-Aktie

