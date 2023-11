REDCARE PHARMACY - Die Bullen können sich austoben

Open End Turbo Call Optionsschein auf Redcare Pharmacy N.V. - WKN: DJ0WFH - ISIN: DE000DJ0WFH3 - Kurs: 4,550 € (DZ BANK)

Redcare Pharmacy N.V. - WKN: A2AR94 - ISIN: NL0012044747 - Kurs: 125,500 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 249,00 EUR aus dem Februar 2021 geriet die Aktie von Redcare Pharmacy massiv unter Druck und musste Abgaben bis auf 36,51 EUR hinnehmen. Die Aktie verlor also über 85% an Wert.

Seit diesem Tief aus dem November 2021 hat sich das Chartbild aber wieder stark gewandelt. Die Aktie befindet sich seitdem in einer Aufwärtsbewegung. Am 01. August 2023 erreichte der Wert den Widerstandsbereich zwischen 117,00 EUR und 119,59 EUR. Dieser erwies sich zunächst als zu hoch. Die Aktie lief unterhalb dieser Zone seitwärts. Am 17. November 2023 gelang der Ausbruch über diese Zone.

Mein Kollege Thomas May hält in seinem Musterdepot „Gehebeltes Swing Trading“ seit Redcare Pharmacy seit 02. Oktober mittels DE000DJ0WFH3 eine Longposition. Diese Position liegt aktuell mit 83,91% im Plus. Ich bin in meinem Musterdepot Active Trading am 17. November auf den Zug aufgesprungen und habe eine Position in der Aktie eröffnet, die aktuell mit 3,74% im Plus notiert. Wie wir unsere Position weiter managen, könnt ihr in den kostenpflichtigen Paketen stock3 Trademate und stock3 Ultimate erfahren. Ihr könnt als Neukunde eines der beiden Pakete 14 Tage kostenlos testen.

In der Spitze kletterte die Aktie auf ein Hoch bei 127,20 EUR. Seit 21. November konsolidiert oberhalb der alten Widerstandszone, die jetzt als Unterstützungszone wirken sollte.

Rally hat noch Potenzial

Mit dem Ausbruch über 117,00-119,59 EUR hat sich die Aktie von Recare Pharmacy weiteres Aufwärtspotenzial verschafft. Die Aktie kann nun in Richtung 152,42 EUR oder sogar an die Widerstandszone um 166,40 EUR ansteigen. Ein Rückfall unter 117,00 EUR wäre ein erster Rückschlag für die Bullen. Aber erst ein Rückfall unter 108,75 EUR würde auf einen erneuten Test der Unterstützungszone um 93,22 EUR hindeuten.

Fazit: Das Chartbild der Aktie von Redscare Pharmacy ist bullisch. Mit dem Ausbruch über 119,59 EUR ergab sich zuletzt ein klares Signal, das auf eine Fortsetzung der Rally hindeutet.

Redcare Pharmacy - Aktie

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)