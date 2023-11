SFC Energy: Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Nur ein Ausbruch über den diesjährigen Abwärtstrend sowie die Kursmarke von mindestens 25,00 Euro dürfte ein bullisches Szenario für die Aktien ankündigen, innerhalb dessen Kursgewinne an 27,30 und darüber die Barriere um 28,80 Euro wahrscheinlich werden. Das Spielfeld bis 16,00 Euro auf der Unterseite ist dagegen als neutral zu bewerten, bei einem Bruch käme es jedoch zu einem zeitnahen Test eines seit 2017 laufenden Aufwärtstrends um 13,40 Euro.

Der Brennstoffzellenhersteller SFC Energy hat in der abgelaufenen Woche seine mittelfristige Planung bis zum Jahr 2028 veröffentlicht, wonach der Konzernumsatz auf 400 bis 500 Mio. Euro vervielfacht werden soll. SFC Energy rechnet bei der bereinigten EBITDA-Marge mit mindestens 15 Prozent. Diese Ankündigung verhalf der Aktie zu einem Kurssprung an 20,00 Euro, allerdings blockiert noch immer ein seit dem Jahreswechsel bestehender Abwärtstrend das Kurspotenzial auf der Oberseite. Auch wurde der jüngst um 16,00 Euro etablierte Doppelboden noch nicht vollends aktiviert, hierzu müssen sich Käufer noch ein Stück weit mehr anstrengen.

Fazit:

Käufer müssen die Aktie von SFC Energy mindestens über ein Niveau von 25,00 Euro anheben, damit ein Kaufsignal in Richtung 28,80 und womöglich noch die Verlaufshochs aus dem abgelaufenen Jahr bei 34,75 Euro aktiviert werden kann. Nach Eintritt dieses Szenarios könnte dann beispielshalber das Mini Future Long Zertifikat WKN ME35EF den Weg in die Depots finden. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei nämlich auf satte 105 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 14,39 Euro, sobald nur das erste Kursziel abgearbeitet wird. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber ein Niveau von 22,75 Euro nicht überschreiten, womit ein Stopp-Kurs im Schein von 8,34 Euro verbunden wäre.