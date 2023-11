BioNTech: Das nächste große Ding – personalisierte Krebsimpfstoffe sollen bis 2030 verfügbar sein!

BioNTech wurde in der Corona-Pandemie mit seinen mRNA-Impfstoffen groß. Das verdiente Geld wird in die Onkologie-Pipeline investiert. Nachdem man jüngst gute Studiendaten mit dem Krebsimpfstoff BNT211 erzielt hatte, will das Unternehmen bis 2030 die Kommerzialisierung von personalisierten Krebsimpfstoffen schaffen. Ein gigantisches Marktpotenzial winkt!