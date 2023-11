Cancom: Da muss vielmehr kommen!

Noch im November 2021 markierte Cancom bei 64,80 Euro ein stolzes Verlaufshoch, kam danach aber erstreckend stark unter Druck und verlor auf 23,04 Euro bis September letzten Jahres an Wert. Eine anschließende Korrekturbewegung an 35,10 Euro konnte bis ins Frühjahr vollzogen werden, die letzten Monate über hält sich das Papier aber wieder in einem Abwärtstrend auf. Nach einem erneuten Test von 23,00 Euro hat sich das Papier wieder zur Oberseite gelöst, was nun auf einen Doppelboden schließen lässt.

Mittel- bis langfristig interessant

Den diesjährigen Abwärtstrend hat Cancom bereits überwinden können, allerdings lässt die Aufwärtsdynamik derzeit noch auf sich warten. Oberhalb von 28,50 Euro könnten weitere Kursgewinne zunächst auf ein Niveau um 30,22 Euro folgen, darüber an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 32,66 Euro. Genau hierauf könnte im Rahmen einer 123-Erholung durch ein entsprechendes Long-Investment gesetzt werden. Notierungen unterhalb des 50-Wochen-Durchschnitts von 26,35 Euro würden allerdings die Verlustrisiken auf 24,20 und erneut 23,00 Euro erheblich ansteigen lassen. An gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen.