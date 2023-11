IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech und Electra vereinbaren Zusammenarbeit beim Lithium-Recycling in Nordamerika

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech und Electra vereinbaren Zusammenarbeit beim Lithium-Recycling in Nordamerika

Toronto, ON, 27 November 2023 - Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or "Rock Tech") gab heute den Abschluss einer Absichtserklärung mit der Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) ("Electra") bekannt. Ziel der Partnerschaft ist, Lithiumrezyklate aus Electras Recycling-Betrieb in Ontario zu batteriefähigem Lithium zu verarbeiten. Die Unternehmen werden ihre Kompetenzen bündeln, um einen geschlossenen Lithium-Kreislauf und ein umfassendes Angebot für das nachhaltige Recycling von Batterie-Produktionsausschuss, Altbatterien und Schwarzmasse zu entwickeln.

Die Partnerschaft mit Rock Tech, einem führenden Lithium-Unternehmen mit Vorhaben in Europa und Nordamerika, ergänzt unsere Recyclingstrategie. Das von uns recycelte Lithium kann so wieder zu einem Produkt in Batteriequalität aufbereitet werden", sagte Trent Mell, CEO von Electra. "Die Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung für uns, damit wir für sämtliche kritischen Mineralien, die wir aus Schwarzmasse zurückgewinnen, einen geschlossenen Kreislauf schaffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Rock Tech eine Batterierecycling-Lösung und einen geschlossenen Wertstoffkreislauf speziell für Lithium anbieten zu können. Wir erwarten, dass durch die Partnerschaft eine zusätzliche Einnahmequelle für Electra entsteht, wir unser Serviceangebot für unsere Kunden verbessern und zukünftiges Wachstum erzeugen."

Bei Rock Tech denken wir langfristig", betonte Klaus Schmitz, COO von Rock Tech. "Die Entwicklung lokaler Lithium-Kreisläufe ist dafür eine Schlüsselkomponente. Electra ist ein wichtiger Partner, um diese Vision in Ontario und Nordamerika umzusetzen. Unsere Zusammenarbeit erschließt eine weitere Rohstoffquelle und sichert die kontinuierliche und langfristige Versorgung unserer Anlagen mit Lithium. Gemeinsam stellen wir sicher, dass Lithium aus dem Recycling von Altbatterien oder Ausschuss der Batterieherstellung zurückgewonnen, aufbereitet und als batteriefähiges Lithiumprodukt wieder in die Wertschöpfungskette zurückgeführt wird. Ein geschlossener, effizienter und umweltfreundlicher Kreislauf".

Im Rahmen der Vereinbarung wird Electra einen Teil des Lithiums, das in der Schwarzmasse-Raffinerie nördlich von Toronto gewonnen wird, zur Weiterverarbeitung an Rock Tech liefern. Rock Tech wird das Lithium in seinen geplanten Lithiumkonvertern zu Lithiumchemikalien in Batteriequalität aufbereiten. Erst diese zusätzliche Aufbereitung ermöglicht die Qualität und Reinheit, die zur Wiederverwendung im Herstellprozess neuer Batterien erforderlich ist.

Lieferungen können ab 2026 starten und im Laufe der Zeit mit dem modularen Ausbau von Electras Recyclinganlagen zunehmen.

Darüber hinaus beabsichtigen die Unternehmen, auch in anderen Bereichen zusammenzuarbeiten. So wird die mögliche Lizenzierung der Electra-Technologie für die Anwendung in Europa sowie gemeinsame Ansiedlungen künftiger Batterierecycling- und Lithiumraffinerien geprüft.

Rock plant einen Lithiumkonverter in Deutschland sowie eine zweite Lithiumraffinerie im kanadischen Ontario. Das Unternehmen entwickelt eine Aufbereitung sowohl für den Primärrohstoff Spodumen, als auch für recyceltes Lithium aus dem Batterie- und Schwarzmassenrecycling.

Electra baut derzeit Nordamerikas einzige Kobaltsulfat-Raffinerie in Temiskaming Shores, Ontario, als Teil eines Raffinerie-Komplexes für Kobalt, Nickel, Mangan und Schwarzmasse-Recycling. Electra testet derzeit das firmeneigene hydrometallurgische Verfahren zur Wiederaufbereitung von Schwarzmasse im Industriemaßstab, um Nickel-Kobalt-MHP, Lithiumcarbonat, Graphit und andere Produkte zu gewinnen.

Im Mai 2023 gab Electra bekannt, ein Joint Venture mit der Three Fires Group gründen zu wollen, um Batterie-Produktionsausschüsse zu beschaffen und zu verarbeiten. In einer Anlage im Süden Ontarios soll aus diesen Produktionsausschüssen Schwarzmasse für die Electra-Raffinerie gewonnen werden.

ÜBER ROCK TECH

Rock Tech ist ein in Kanada und Deutschland tätiges Cleantech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lithiumhydroxid für Elektroauto-Batterien herzustellen. Das Unternehmen plant, Lithiumkonverter direkt dort zu bauen, wo es seine Kunden benötigen, um Transparenz in der Lieferkette und eine Just-in-Time-Lieferung zu gewährleisten. Dazu soll als erstes ein Konverter und eine Veredelungsanlage für Lithiumhydroxid in Guben, Deutschland aufgebaut werden. Um die drängendste Lücke hin zu einer sauberen Mobilität zu schließen, hat Rock Tech eines der stärksten Teams der Branche zusammengestellt. Das Unternehmen hat sich strenge ESG-Standards auferlegt und entwickelt einen eigenen Aufbereitungsprozess, der effizienter und nachhaltiger sein soll. Rock Tech plant, Rohmaterial aus einem 100% eigenem Georgia Lake Spodumen-Projekt zu beziehen, das im Bergbaugebiet Thunder Bay im kanadischen Ontario liegt. Zusätzlich wird das Unternehmen auch Mineralien von anderen verantwortungsvoll produzierenden Minen beziehen. In den kommenden Jahren plant das Unternehmen, auch Material aus dem Batterierecycling zu beziehen. Das Ziel von Rock Tech ist es, einen Kreislauf (Circular Economy) für Lithium zu schaffen. www.rocktechlithium.com

ÜBER ELECTRA

Electra stellt CO2-arme, ethisch-verantwortungsvolle Batteriematerialien her. Electra nimmt derzeit Nordamerikas einzige Kobaltsulfat-Raffinerie in Betrieb und verfolgt eine mehrgleisige Strategie, die sich auf das Verlagerung der Lieferkette für Elektrofahrzeuge im Inland konzentriert. Die Schlüssel zu dieser Strategie sind die Integration von Schwarzmassenrecycling und Nickelsulfatproduktion in Electras Raffinerie nördlich von Toronto, die Weiterentwicklung von Iron Creek, dem Kobalt-Kupfer-Explorationsprojekt des Unternehmens im Kobaltgürtel von Idaho, und die Ausweitung der Kobaltsulfatverarbeitung in Bécancour, Quebec. Für weitere Informationen besuchen Sie www.ElectraBMC.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Rock Tech:

Konstantin Burger

Head of Investor Relations

info@rocktechlithium.com

Rock Tech Lithium Inc.

2400-333 Bay Street, Toronto ON M5H 2T6, Canada

Electra:

Joe Racanelli

VP Investor Relations

info@ElectraBMC.com

Electra Battery Materials Corp.

602- 133 Richmond Street West, Toronto, ON M5H 2L3, Canada

Neither the TSX Venture Exchange nor its Regulation Services Provider (as that term is defined in policies of the TSX Venture Exchange) accepts responsibility for the adequacy or accuracy of this release.

CAUTIONARY NOTE CONCERNING FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this news release constitute forward-looking information under applicable securities laws and are referred to herein as forward-looking statements. All statements, other than statements of historical fact, which address events, results, outcomes or developments that the Company expects to occur are forward-looking statements. When used in this news release, words such as expects, anticipates, plans, predicts, believes, estimates, intends, targets, projects, forecasts, may, will, should, would, could or negative versions thereof and other similar expressions are intended to identify forward-looking statements. In particular, this press release contains forward-looking information pertaining to the outcome in quality and output in quantity of lithium products recovered from Electras black mass refinery; access to capital markets and other sources of financing; the supply and demand for, deliveries of, and the level and volatility of prices of, intermediate and final lithium products; future exchange and interest rates; general business and economic conditions; the costs and results of development, exploration and operating activities; Rock Tech's ability to procure supplies and other equipment necessary for its business; and the accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates and studies; Rock Tech's opinions, beliefs and expectations regarding the outcome of the MoU, the Company's own business strategy, plans and objectives of management for the Company's operations and properties; and Electras accuracy and reliability of technical data, forecasts, estimates-.

Forward-looking statements by their nature are based on assumptions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from the forward-looking statements. There may also be other factors that cause actual results to differ materially from the forward-looking statements, including the risks, uncertainties and other factors discussed in the Companys most recent managements discussion and analysis and annual information form filed with the applicable securities regulators, or known and unknown risks and uncertainties that may the Company's ability to access additional funding required to invest in available opportunities and projects (including the Converter Project and the Georgia Lake Project).

No assurances can be given that any of the events anticipated by the forward-looking statements will transpire or occur, and the Company cautions the reader not to place undue reliance upon any such forward-looking statements. The Company does not intend, nor does it assume any obligation to update or revise any of the forward-looking statements, whether as a result of new information, changes in assumptions, future events or otherwise, except to the extent required by applicable law.

