IRW-News: First Majestic Silver Corp.: First Majestic Einzelheiten zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025

IRW-PRESS: First Majestic Silver Corp.: First Majestic Einzelheiten zur Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals 2025

Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG) (TSX: AG) (FSE: FMV) (das Unternehmen oder First Majestic) wird am Donnerstag, den 14. August 2025, um 8:30 Uhr (PT) / 11:30 Uhr (ET) eine Telefonkonferenz mit begleitendem Webcast abhalten, um die Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals sowie den aktualisierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 zu präsentieren. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung 30 Minuten später als ursprünglich angekündigt beginnt.

Die Ergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal werden am Donnerstag, den 14. August 2025, vor Börsenbeginn veröffentlicht und auf www.firstmajestic.com verfügbar sein.

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, verwenden Sie bitte die folgenden Einwahlnummern:

Gebührenfrei Kanada & USA: +1-833-752-3407

Außerhalb Kanadas & USA: +1-647-846-2866

Gebührenfrei Deutschland: +49-69-1741-5718

Gebührenfrei UK: +44-20-3795-9972

Die Teilnehmer sollten sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz einwählen, um sicherzustellen, dass sie rechtzeitig an der Konferenz teilnehmen.

Der Link zur Live-Webcast-Übertragung der Telefonkonferenz wird kurz vor Beginn der Veranstaltung unter folgendem Link verfügbar sein: Q2 2025 Results Conference Call sowie auf der Startseite von First Majestic unter www.firstmajestic.com über den Link August 14, 2025 Webcast Link. Eine Aufzeichnung der Übertragung wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung bereitgestellt und für einen Zeitraum von drei Monaten über denselben Link abrufbar sein.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird etwa eine Stunde nach Ende der Veranstaltung telefonisch abrufbar sein:

Gebührenfrei Kanada & USA: +1-855-669-9658

Außerhalb Kanadas & der USA: +1-412-317-0088

Zugangscode: 1902689

Die telefonische Aufzeichnung wird sieben Tage lang nach Ende der Veranstaltung verfügbar sein.

ÜBER FIRST MAJESTIC

First Majestic ist ein börsennotiertes Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Silber- und Goldproduktion in Mexiko und den USA liegt. Das Unternehmen besitzt und betreibt vier aktive Untertageminen in Mexiko - die Silbermine Cerro Los Gatos (das Unternehmen ist zu 70 % an dem Besitzer und Betreiber der Mine, dem Los Gatos Joint Venture, beteiligt, die Silber-/Goldmine Santa Elena, die Silber-/Goldmine San Dimas und die Silbermine La Encantada - sowie ein Portfolio von Erschließungs- und Explorationsanlagen, einschließlich des Goldprojekts Jerritt Canyon im Nordosten von Nevada (USA).

First Majestic ist stolz darauf, seine im Eigenbesitz befindliche Münzprägeanstalt, First Mint, LLC, zu betreiben und einen Teil seiner Silberproduktion der Öffentlichkeit zum Kauf anzubieten. Barren, Münzen und Medaillons können online unter www.firstmint.com zu den niedrigsten verfügbaren Prämien erworben werden.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@firstmajestic.com, besuchen Sie unsere Website unter www.firstmajestic.com oder rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer 1.866.529.2807 an.

FIRST MAJESTIC SILVER CORP.

gezeichnet

Keith Neumeyer, President & CEO

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen), die sich auf zukünftige Ereignisse im Zusammenhang mit dem Unternehmen beziehen. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, die Erwartungen, Überzeugungen oder zukünftige Ereignisse zum Ausdruck bringen oder betreffen (oft, aber nicht ausschließlich, unter Verwendung von Begriffen wie erwartet, könnte, wird, prognostiziert, dürfte, sollte, glaubt oder vergleichbaren Formulierungen), stellen keine historischen Tatsachen dar und können als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf: Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz und des Webcasts zur Erörterung der Produktions- und Finanzergebnisse des zweiten Quartals sowie der aktualisierten Prognose für 2025; den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals; die Verfügbarkeit des Live-Webcasts der Telefonkonferenz; die Bereitstellung einer archivierten Version des Webcasts sowie die Dauer der Zugriffsmöglichkeit; sowie die Verfügbarkeit einer Aufzeichnung der Telefonkonferenz zur späteren Wiedergabe per Telefon und die Dauer der Zugriffsmöglichkeit. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80642

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80642&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA32076V1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.