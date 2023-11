PDD HOLDINGS - Volltreffer im Active Trading!

PDD Holdings Inc - WKN: A2JRK6 - ISIN: US7223041028 - Kurs: 117,720 $ (Nasdaq)

Die Aktie von PDD Holdings befindet sich seit einem Tief bei 23,19 USD aus dem März 2022 in einer starken Aufwärtsbewegung. Diese führte die Aktie zunächst auf ein Hoch bei 106,38 USD. nach einem Rücksetzer auf das log. 38,2%-Retracement bei 59,45 USD setzte der Wert im Mai 2023 seine Rally fort.

Am 6. Oktober erreichte die Aktie das Hoch bei 106,38 USD. Anschließend pendelte sie mehrere Tage in einer Range zwischen 111,68 USD und 97,94 USD um dieses Hoch, ehe es am 15. November zum Ausbruch kam.

In den letzten Tagen bewegte sich der Aktienkurs bereits moderat nach oben. Heute kommt es nach aktuellen Zahlen im vorbörslichen Handel zu einem massiven Sprung. Die Aktie legt rund 12,5 % zu.

PDD Holdings erzielt im 3. Quartal einen Umsatz von 68,84 Mrd. RMB (VJ: 35,50 Mrd. RMB), ein operatives Ergebnis von 16,65 Mrd. RMB (VJ: 10,43 Mrd. RMB) und einen Nettogewinn von 15,53 Mrd. RMB (VJ: 10,58 Mrd. RMB). Der Gewinn je Aktie wurde mit 11,61 RMB (VJ: 8,62 RMB) ausgewiesen, während Analysten im Durchschnitt nur 8,94 RMB erwartet hatten.

Im Musterdepot Active Trading habe ich am 17. November eine Position im Hebelzertifikat mit der ISIN: DE000HS2YR43 gekauft. Am 20. November habe ich einen ersten Teilverkauf nach einem Anstieg des Zertifikats um 50 % vorgenommen. Nach dem heutigen Kurssprung gab es einen weiteren Teilverkauf mit einem Plus von 194,59 %. Das Depot ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der beiden Pakte 14 Tage kostenlos testen.

Weiteres Aufwärtspotenzial, aber…

Mit dem vorbörslichen Kurssprung würde die Aktie an eine wichtige Trendkanaloberkante springen. Diese zu überwinden, wird keine leichte Aufgabe sein. Hier kann es zu Gewinnmitnahmen und im Extremfall sogar zu einem Rücksetzer gen 111,68 USD kommen. Mittelfristig sind aber weitere Kursgewinne bis zumindest in den Bereich des Abwärtsgaps vom 17. März 2021 zwischen 153,00 USD und 158,70 USD und möglicherweise sogar an das Allzeithoch bei 212,60 USD möglich.

Nach dem Kurssprung ist der Spielraum der Bullen auf mittelfristige Sicht groß. Vermutlich wäre erst ein stabiler Rückfall unter 111,68 USD kritisch.

Fazit: Freude pur für die Aktionäre von PDD Holdings nach den aktuellen Zahlen. Aber mit dem vorbörslichen Kurssprung ist wohl auch viel vom kurzfristigen Potenzial verfrühstückt. Mittelfristig ist aber noch Spielraum nach oben.

