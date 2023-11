PG&E nimmt Dividendenzahlung wieder auf

Der amerikanische Energiekonzern PG&E Corporation (ISIN: US69331C1080, NYSE: PCG) gab am Dienstag die erste Dividendenzahlung seit dem Jahr 2017 bekannt. Der Konzern wird am 15. Januar 2024 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1 US-Cent ausschütten. Record day ist der 29. Dezember 2023.

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,04 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite des Konzerns beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 17,49 US-Dollar (Stand: 28. November 2023) 0,23 Prozent.

Die PG&E Corporation ist als Holdinggesellschaft der Mutterkonzern der Pacific Gas and Electric Company, einem der größten Stromversorger in Kalifornien. Die Pacific Gas and Electric Company mit Sitz in San Francisco, Kalifornien, betreut knapp 16 Mio. Kunden. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 erzielte PG&E einen operativen Umsatz von 5,89 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,39 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Gewinn betrug 351 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 459 Mio. US-Dollar).

Der Wert liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 7,56 Prozent im Plus (Stand: 28. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 38,19 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de