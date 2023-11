DAX: 16.000-Punkte-Hürde geknackt

Unerwartet stark hat der Deutsche Aktienindex DAX am Mittwoch zugelegt und nach nur wenigen Stunden einer Konsolidierung um 16.000 Punkten dieses Widerstandsband auf Tagesschlusskursbasis geknackt. Dadurch zementiert der Index weitere Anstiegschancen unmittelbar an seine Rekordstände aus Ende Juli.

Kommt jetzt noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 16.060 Punkten zustande, würde dies den Weg zunächst in Richtung 16.290 und darüber 16.528 Punkte freimachen.

Auf der Unterseite ist der DAX relativ gut abgesichert, zunächst durch rund 16.000 Zähler, darunter bei 15.909 Punkten. Größere Verkaufssignale ergeben sich erst unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts von 15.942 Punkten, dann müssen Abschläge auf 15.706 Zäher eingeplant werden.

Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen bereits ab dem Frühjahr in den USA treibt Anleger jedoch wieder klar in die Aktienmärkte zurück und stützt diese zunehmend. Dies untermauert auch die immer geringer werdende Teuerungsrate in Deutschland, die sich nach aktuellen Schätzungen auf 3,2 Prozent im November beläuft.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zu Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion aus Oktober vorgelegt. China wartete nur wenig später mit Zahlen zum CFLP-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor per November auf.

Deutschlands Erwerbstätigenzahl per Oktober wird dagegen in wenigen Minuten erwartet, der vollständige Arbeitsmarktbericht folgt um 9:55 Uhr. Italien schließt um 11:00 Uhr mit seiner Vorabschätzung der Verbraucherpreise auf, zeitgleich werden die europaweiten Verbraucherpreise gemeldet.

Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit frischen Daten zu Erstanträgen und fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, zeitgleich werden noch Zahlen zu persönlichen Einkommen und den Konsumausgaben aus Oktober gemeldet. Im Hauptfokus dürfte am Nachmittag jedoch die PCE -Kernrate der US-Amerikaner stehen.