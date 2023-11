Manor Kunstpreis 2024: Zwei neue Kunstschaffende der aufstrebenden Schweizer Kunstszene nominiert!

Der Manor Kunstpreis ermöglicht es der breiten Öffentlichkeit, Ausstellungen junger Künstler*innen in einem Dutzend Kantonen zu besuchen, die jedes Jahr abwechselnd stattfinden - in einem Jahr in sechs Städten und im nächsten Jahr in sechs weiteren Städten.

Im Kanton Aargau wurde Ishita Chakraborty von der Jury ausgewählt, die im Aargauer Kunsthaus in Aarau zusammentrat. Ishita Chakraborty wurde 1989 in Westbengalen (Indien) geboren. Sie studierte Bildende Kunst an der Rabindra Bharati University in Kalkutta und an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK). Heute lebt und arbeitet sie in Möriken, Aargau. Ishita Chakraborty wird eine Ausstellung speziell für das Aargauer Kunsthaus entwickeln, die im Frühling 2025 eingerichtet werden soll.

https://www.ishitachakraborty.com/