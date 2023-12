Bechtle platziert Wandelschuldverschreibung

NECKARSULM (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Bechtle hat sich durch eine Wandelanleihe frische finanzielle Mittel verschafft. Das Unternehmen platzierte unbesicherte und nicht nachrangige Wandelschuldverschreibungen im Volumen von 300 Millionen Euro, wie Bechtle am Freitag in Neckarsulm mitteilte. Die Bezugsrechte der Anteilseigner des Unternehmens waren ausgeschlossen. Das Geld will Bechtle unter anderem für Zukäufe im In- und Ausland nutzen.

Den Zins der Papiere legte das Unternehmen auf zwei Prozent pro Jahr fest. Bechtle hatte die Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen am Vorabend angekündigt und dort eine Verzinsung von 1,75 bis 2,25 Prozent in Aussicht gestellt. Der anfängliche Wandlungspreis von 54,99 Euro wurde den Angaben zufolge nun mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzaktienkurs von 42,30 EUR festgesetzt. Die Laufzeit der Anleihe liegt bei sieben Jahren./nas/jha/