DAX: Doji-Tageskerze aufgestellt

Obwohl Bullen in den letzten Tagen die Aktienmärkte ordentlich aufgemischt haben, gestaltet sich beispielshalber beim S&P 500 Index ein unmittelbarer Folgeanstieg vergleichsweise schwierig, wie die kurzzeitige Kursentwicklung zeigt. In Frankfurt wurde hingegen eine Doji-Kerze aufgestellt, die Hinweise auf einen kurzfristigen Trendwechsel liefert. Dieser könnte in Form einer gesunden Konsolidierung daherkommen.

Demnach sollten sich Investoren auf leichtere Abschläge beim DAX-Index einstellen, die unterhalb von 16.165 Punkten an 16.060 Zähler heranreichen könnten, darunter auf glatt 16.000 Punkte. Aber erst unterhalb von 15.915 Punkten dürften längere Gewinnmitnahmen auf 15.700 Punkte bevorstehen.

Auf der Oberseite stellt das Rekordhoch aus 2021 bei 16.290 Punkte zunächst einmal einen Widerstand dar, erst oberhalb dessen dürften die aktuellen Rekordhochs bei 16.528 Punkten angegriffen werden. An dieser Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen.

Zum Monatswechsel stehen mal wieder Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda, den Anfang haben Japan und China mit Zahlen zum verarbeitenden Gewerbe für November bereits in der Nacht gemacht. Um 8:45 Uhr wird Frankreich frische Daten zum Staatshaushalt per Oktober vorlegen, bevor es zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr mit den Einkaufsmanagerindizes Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU weitergeht. Am Nachmittag dürfte dagegen die Rede von Fed-Chef,Jerome Powell ab 17:00 Uhr im Fokus der Investoren stehen.