MORPHOSYS - Irrer Monat ist zu Ende!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 24,360 € (XETRA)

Richtig rund ging es in den vergangenen Tagen in der MorphoSys-Aktie. Ab Mitte November sprang die Volatilität deutlich an, zunächst infolge der Quartalszahlen, dann im Zuge einer Fehleinschätzung des Marktes bezüglich der Pelabresib-Studienergebnisse. Die Folge war ein Kurssturz bis auf 14,52 EUR, nur um dann in wenigen Tagen auf über 24 EUR anzusteigen. Allein gestern sprang der Aktienkurs um fast 22 % an.

Kein Grund, in Hektik zu verfallen!

Mit dieser Volatilität ist die Aktie sowohl analytisch als auch tradingtechnisch mit Notierungen um 24,36 EUR (gestriger Schlusskurs) schwer zu greifen. Kurzfristig ist man wieder auf dem Weg gen Norden, die Stimmung kann jedoch schnell umschlagen. Erschwerend kommt hinzu, dass wirklich relevante Marken, wie der Widerstandsbereich bei 32,49 EUR, sowie das letzte Zwischentief bei 14,52 EUR so weit auseinanderliegen, dass sich mitten in dieser Preiszone keine wirklich guten Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben.

Fazit: Mit der aktuellen Volatilität würde es die MorphoSys-Aktie bei mir maximal auf die Watchlist schaffen. Wer bereits investiert ist, kann die Aktie weiter halten. Hierbei muss man jedoch eine relativ hohe Toleranzschwelle mitbringen. So muss jetzt gewartet werden, welche Strukturen sich in den nächsten Tagen bzw. Wochen ausbilden und dafür hat die Aktie leider preislich gesehen sehr viel Spielraum.

MorphoSys Aktie Chartanalyse

