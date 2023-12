Trading-Chance Vestas Wind Systems: Massive Charthürde ist genommen

Werbung

Zwischen Mai und Oktober ging es für die Aktie des dänischen Windkraftanlagen-Herstellers Vestas fast durchgehend abwärts. Doch dann kam es zu einer dynamischen Aufwärtswende über einer entscheidenden Unterstützung, die den Kurs jetzt auch über eine mittelfristig relevante Widerstandszone trug: Eine Trading-Chance Long.

Anfangs waren es vermutlich nur Eindeckungen von Leerverkäufen durch das Bären-Lager, die dazu führten, dass die Vestas-Aktie knapp über dem 2022er-Tief von 17,63 Euro scharf nach oben drehte. Aber dann wurden Anfang November die nötigen, fundamentalen Argumente für die Käufer nachgeliefert:

Eine überzeugende Bilanz unterfüttert die Aufwärtsbewegung

Die am 8.11. vorgelegte Bilanz des dritten Quartals fiel deutlich besser aus als seitens der Experten im Vorfeld erwartet. Statt einem Minus von 127 Millionen vor Steuern und Zinsen (EBIT) im dritten Quartal 2022 gelang diesmal ein Gewinn von 70 Millionen Euro. Die durchschnittliche Analystenprognose hatte da nur gut 30 Millionen gesehen. Das war ein wichtiges Signal, denn:

Dass die Windenergie ein Wachstumsmarkt ist, steht zwar außer Zweifel. Aber massiv gedrückte Margen als Folge zunächst von Corona-Einschränkungen und danach von gestiegenen Preisen hatten der Branche schwer zugesetzt. Jetzt scheint es, dass die großen Unternehmen im Windkraftsektor diese Phase überstanden haben und wieder Gewinne erwirtschaften. Und damit kehren auch die Anleger zurück. Der Chart zeigt:

Mittelfristig entscheidende Widerstandszone überwunden

Die kräftige Aufwärtsbewegung hatte die Vestas-Aktie schnell an eine breite, durch die 200-Tage-Linie verstärkte Widerstandszone geführt, die zugleich die Nackenlinienzone eines in der ersten Jahreshälfte ausgebildeten und im August vollendeten, multiplen Topps darstellt. An dieser zwischen 23,95 und 24,76 Euro gelegenen Zone stoppte die Rallye, eine kurze Konsolidierung setzte ein. Aber im Verlauf der Woche gelang es, diesen Widerstandsbereich mit Schwung zu überwinden – ein markant bullisches Signal.

Quelle: marketmaker pp4

Damit wäre der Weg aus charttechnischer Sicht bis in den Bereich der Zwischenhochs der Monate Dezember 2022 bis Juni 2023 zwischen 27,78 und 29,22 Euro frei, die den oberen Bereich der diesjährigen Handelsspanne nach oben abschließen. Natürlich könnten hier auch jederzeit erneute Korrekturen anstehen … aber solange die Vestas-Aktie diese jetzt zur Unterstützung gewordene Zone 23,95 zu 24,76 Euro nicht wieder signifikant unterschreitet, bliebe der Weg nach oben frei.

Das frische, bullische Signal erlaubt eine recht enge Stop Loss-Absicherung

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 18,866 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,6. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 23,50 Euro platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 0,45 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Vestas lautet HS2PUG.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 25,94 Euro, 27,78 Euro, 28,62 Euro, 29,22 Euro

Unterstützungen: 24,76 Euro, 23,95 Euro, 23,44 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Vestas Wind Systems

Basiswert Vestas Wind Systems WKN HS2PUG ISIN DE000HS2PUG9 Basispreis 18,866 Euro K.O.-Schwelle 18,866 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,6 Stop Loss Zertifikat 0,45 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

