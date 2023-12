ZALANDO – Das ist doppelt bitter!

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 22,010 € (XETRA)

Wer sich in den vergangenen Monaten in der Zalando-Aktie engagierte, wird über seine Entscheidung nicht glücklich sein. Anleger werden hier gleich zweimal bestraft. Zum einen befindet sich die Aktie schon seit Februar einem Abwärtstrend, in dem sich der Kurs in den vergangenen Wochen lediglich stabilisieren konnte. Dies ist doppelt bitter, da der Gesamtmarkt in dieser Zeit eine zum Teil fantastische Rally hingelegt hat. Wer sein Geld in der Zalando-Aktie investierte, sitzt damit vielleicht nicht nur auf Verlusten, sondern kann auch von der guten Marktphase seit Oktober nicht profitieren.

Aktie kommt trotz großem Support nicht vom Fleck!

Mit Blick auf die aktuelle Stabilisierung in der Zalando-Aktie kommen durchaus einige Fragezeichen auf. Immerhin wird die Aktie auch auf einem wichtigen langfristigen Supportbereich gehandelt. Dieser konnte zwar zunächst erfolgreich verteidigt werden, so richtig ablösen will sich die Aktie nach oben aber nicht. Im Gegenteil. Hier zeichnet sich eine bärische Flaggenformation ab und die lässt einen Ausbruch nach unten erwarten. Dann muss man genau hinschauen, ob es sich bei dem Ausbruch nur um ein Fehlsignal oder doch den nächsten größeren Abwärtsschub handelt.

Fazit: Solange der Widerstandsbereich bis hin zu ca. 24,70 EUR nicht nachhaltig überwunden werden kann, ist in der Zalando-Aktie Vorsicht geboten. Es besteht die Gefahr, kurzfristig neue Tiefs. Sollte es zum nachhaltigen Notierungen unterhalb von 19,18 EUR kommen, könnte sich der Bärenmarkt sogar noch einmal beschleunigen und ein Allzeittief droht.

Trading kannst Du nicht nur lernen, Du musst es auch! Ich helfe Dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Zalando SE Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)