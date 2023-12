DAX: Käufer bleiben weg

Trotz positiver Signale aufseiten der deutschen Handelsbilanz aus Oktober treten Investoren zu Beginn dieser Handelswoche nicht mehr so großspurig auf, wie in den letzten Tagen. In der ersten Tageshälfte halten sich Anleger vornehm zurück und warten offenbar erst noch weitere Signale ab.

Dabei notiert das deutsche Leitbarometer DAX nur wenige Punkte von seinen bisherigen Rekordständen aus Juli bei 16.528 Punkten entfernt. Ohnehin bleibt das Aufwärtspotenzial nach charttechnischer Auswertung lediglich auf das Rekordhoch beschränkt, anschließend sollte eine gesunde Konsolidierung einsetzen und etwas Druck vom Kessel nehmen.

Erste Anlaufstation in einer Konsolidierung könnten die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkte darstellen, darunter der Bereich um 16.000 Zählern.

Gelingt dagegen ein Wochenschlusskurs deutlich über 16.570 Punkten, könnten weitere Ziele um 16.870 Punkten für das heimische Leitbarometer DAX ausgerufen werden.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch um 16:00 Uhr Zahlen zu Auftragseingängen der Industrie aus Oktober. Erst am Dienstag dürfte es wieder etwas spannender zugehen, wenn Zahlen zu den JOLTS-Daten (offene Stellen) per Oktober veröffentlicht werden.