Original-Research: Netfonds AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Netfonds AG Unternehmen: Netfonds AG ISIN: DE000A1MME74 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.12.2023 Kursziel: 65,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann Netfonds steigert Profitabilität und verzeichnet Rekord-AuM in Q3 Netfonds hat jüngst Q3-Zahlen veröffentlicht, die den von uns erwarteten Umsatz- und Ergebnisanstieg sowie die weitere Steigerung der AuMs zeigen. [Tabelle] Top Line-Wachstum setzt sich fort: Im abgelaufenen Quartal konnte Netfonds seinen Netto-Konzernumsatz um 18,1% yoy auf 8,5 Mio. Euro steigern. Zum Wachstum trug neben einem guten Kapitalmarktgeschäft auch der Versicherungsbereich bei. Hier wuchs das Stammgeschäft im zweistelligen Prozentbereich, wurde jedoch zu einem geringen Teil durch geringere Umsätze aus dem CareFlex-Geschäft gebremst. Aufseiten der administrierten Assets verzeichnete das Unternehmen unverändert weitere Zuflüsse, sodass sich diese zum Ende des Q3 trotz negativer Marktentwicklung auf 22,7 Mrd. Euro beliefen (Vj.: 20,2 Mrd. Euro) und damit nur knapp hinter dem Höchststand von 22,8 Mrd. Euro aus dem Vorquartal zurückblieben. Besonders erfreulich entwickelte sich weiterhin die margenstarke Asset-Management-Tochter Hamburger Vermögen, die erstmals die Marke von 3,0 Mrd. Euro AuM knackte (Q2/23: 2,7 Mrd. Euro; Q3/22: 2,5 Mrd. Euro). Nach Unternehmensangaben wird auch in den nächsten Monaten mit der fortlaufenden Gewinnung weiterer aussichtsreicher Kunden und Partner in allen Unternehmensbereichen gerechnet. Solider EBITDA-Beitrag in Q3, FY-Guidance bestätigt: Im dritten Quartal, das aufgrund der Sommermonate traditionell das schwächste darstellt, erzielte Netfonds trotz der anhaltend hohen Entwicklungsausgaben für die finfire-Plattform ein EBITDA i.H.v. 1,3 Mio. Euro (Vj.: 0,0 Mio. Euro). Im Rahmen der Q3-Zahlen wurde ebenso die FY-Prognose bestätigt. Diese sieht einen Bruttoumsatz zwischen 185 und 190 Mio. Euro sowie einen Nettoumsatz von 35 bis 37 Mio. Euro vor. Um das obere Ende der Guidance zu erreichen, muss Netfonds im üblicherweise äußerst starken Q4 lediglich einen Bruttoumsatz von 48,3 Mio. Euro (Vj.: 44,7 Mio. Euro; Q3/23: 48,4 Mio. Euro) und einen Nettoumsatz von 10,9 Mio. Euro erreichen (Vj.: 11,2 Mio. Euro). Wir positionieren uns daher weiterhin leicht über der Guidance und haben anlässlich des starken Q3 auch unsere EBITDA-Prognose von 5,9 auf 6,9 Mio. Euro angehoben. Fazit: Nach einem soliden Q3 sind wir optimistisch, dass Netfonds die eigene Guidance leicht übertreffen wird. Angesichts der guten operativen Entwicklung bestätigen wir unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 65,00 Euro.