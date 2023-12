Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau und Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben den Handel am Dienstag uneinheitlich beendet. Der Tag war geprägt von Stimmungsdaten aus der US-Dienstleistungsbranche, die besser ausgefallen waren als erwartet. Insgesamt dürften sich Händler vor den Zinsentscheidungen in der kommenden Woche aber zurückhalten.

Der polnische Wig-20 -Index stieg um 0,64 Prozent auf 2295,65 Zähler. Der Wig legte um 0,62 Prozent auf 76 818,26 Punkte zu. Unter den Gewinnern fanden sich die Aktien des Einzelhändlers LPP wieder. Die Titel stiegen um knapp vier Prozent. Und auch CCC legten um 3,9 Prozent deutlich zu. Neben den beiden Aktien der Einzelhändler verteuerten sich jene der Online-Verkaufsplattform Allegro um 2,7 Prozent.

Klare Verluste gab es erneut an der Moskauer Börse. Der RTS-Index lag zum Handelsschluss mit 1,01 Prozent im Minus bei 1066,13 Punkten.

Der tschechische Aktienindex PX legte um 0,13 Prozent auf 1399,27 Punkte zu. Starke Abgaben verzeichneten die schwer gewichteten Prager Notierungen der Erste Group , die sich auf 1,2 Prozent beliefen. VIG sanken um 0,9 Prozent. Dagegen stemmten sich die Scheine des Versorgers CEZ , die um 1,2 Prozent zulegten.

In Ungarn schloss der Bux 0,13 Prozent niedriger bei 58 432,29 Punkten. Während sich die Aktien der OTP Bank mit minus 0,2 Prozent nur wenig bewegte, gewannen MOL ein Prozent an Wert. Um 1,7 Prozent abwärts ging es für Richter./sto/mik/APA/bek/jha/