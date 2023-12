BRITISH AMERICAN TOBACCO - Massive Wertberichtigung lässt Aktienkurs implodieren!

British American Tobacco PLC - WKN: 916018 - ISIN: GB0002875804 - Kurs: 27,030 € (XETRA)

Die Aktien von British American Tobacco tauchen eher selten unter den bei uns am häufigsten gehandelten Aktien auf. Die Nachricht, dass das Unternehmen jedoch Wertberichtigungen in Höhe von 25 Mrd. GBP vornehmen muss, sorgen dann doch für genug Aufregung. Die Aktie gibt extrem stark nach und das bei hohen Umsätzen sowohl auf Xetra als auch Tradegate und natürlich auch an der Heimatbörse.

Ausblick bestätigt

Wie heute bekannt wurde, muss das Unternehmen aufgrund hohen ökonomischen Drucks in den USA und bei Investments massive Wertberichtigungen vornehmen. Trotz dieser Probleme hält das Unternehmen an seinem Umsatzwachstum in diesem Jahr fest und geht davon aus, 3-5 % zulegen zu können. Zudem treibt das Unternehmen den Umbau im Segment nicht brennbare Produkte weiter voran. Das Unternehmen hatte sich zum Ziel gesetzt, dass diese Sparte bis zum Jahr 2035 bis zu 50 % des Konzernumsatzes ausmachen soll.

Das Drama geht in die nächste Runde

Die großen Schwierigkeiten im Unternehmen spiegeln sich auch im Kursverlauf der letzten Jahre wider. Von ursprünglichen Hochs im Bereich von 45 GBP ist man weit entfernt. Jetzt wird sogar die 2019 begonnene Stabilisierung infrage gestellt. Hier konsolidierte die Aktie zwischen ca. 35 GBP und 24 GBP seitwärts. Heute fällt der Aktienkurs mit einem Knall unter den entscheidenden Supportbereich zurück.

Wie schwierig die Situation für Anleger in der Aktie ist, wird beim Blick auf die möglichen Kursziele deutlich. Mit dem Ausbruch aus der mehrjährigen Range könnte es zu weiteren Abgaben auf 18,20 GBP und sogar bis in den Bereich von 15,50 GBP kommen.

Fazit: Momentan sieht es sowohl fundamental als auch charttechnisch düster für die Aktie von BAT aus. In den kommenden Monaten könnte es zu deutlich tieferen Kursen kommen. Daran würde lediglich ein schneller Konter der Bullen mit Notierungen oberhalb von ca. 25,50 GBP etwas ändern. Idealerweise geht dies mit auch positiven Nachrichten aus dem Unternehmen einher.

British American Tobacco PLC Aktie Chartanalyse

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)