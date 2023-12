McDonald's will Kette bis 2027 auf 50 000 Restaurants ausbauen

CHICAGO (dpa-AFX) - Der Fastfood-Konzern McDonald's will seine Restaurantkette binnen vier Jahren auf 50 000 Läden ausbauen. Das Ziel solle bis zum Jahr 2027 erreicht werden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mit. Bisher zählt McDonald's mehr als 41 000 Restaurants und hat bereits angekündigt, bis Ende des laufenden Jahres weitere 2000 zu eröffnen. An der Börse war die Reaktion verhalten: Die McDonald's-Aktie büßte im schwachen Konsumgüterumfeld im frühen Handel in New York rund ein halbes Prozent ein.

Durch die Neueröffnungen soll der systemweite Umsatz im nächsten Jahr um 2 Prozent und in den Jahren danach um 2,5 Prozent wachsen, hieß es in der Mitteilung zu einer Investorenveranstaltung. Die Kennzahl umfasst sowohl die von McDonald's selbst betriebenen Läden als auch die Restaurants selbstständiger Franchise-Nehmer.

Der Geschäftsausbau ist Teil eines mehrjährigen Wachstumsplans. Dabei will McDonald's auch deutlich mehr Stammkunden gewinnen. McDonald's verspricht sich von ihnen im Jahr 2027 systemweit einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar. Bisher sind es 20 Milliarden.

Im kommenden Jahr will McDonald's 2,5 Milliarden Dollar ins eigene Geschäft investieren. In den Jahren danach bis 2027 soll die Summe um jeweils 300 bis 500 Millionen Dollar steigen./stw/ngu/jha/